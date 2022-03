Rusko požádalo Čínu o potravinovou pomoc pro vojáky. USA varují Peking před poskytnutím pomoci

Čína Moskvě naznačila, že by mohla vyslyšet žádost Ruska o pomoc s vojenskou technikou a financemi. Takovou informaci aspoň mají Spojené státy, uvádějí televize CNN nebo deník Financial Times. Naopak Washington dává Číně najevo, aby ve svém vlastním zájmu vyvarovala jakékoli podpory ruské války na Ukrajině. Byl to i vzkaz Jakea Sullivana čínské diplomacii během sedmihodinového jednání v Římě. Wahsington 9:18 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínská vlajka | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Bílý dům nechce komentovat, jestli už Čína poskytla nějakou vojenskou nebo ekonomickou pomoc Moskvě od začátku této fáze ruské války na Ukrajině.

Podle zdrojů CNN není zatím jisté, jestli Čína opravdu takovou pomoc plánuje poskytnout. Bílý dům chování Číny každopádně sleduje. Je znepokojený jejím spojenectvím s Ruskem a snaží se Peking od asistence Rusku odradit.

„Náš poradce pro národní bezpečnost na mítinku v Římě Pekingu vzkázal, že pokud Čína Rusku poskytne vojenskou nebo jinou výpomoc, která poruší sankce nebo podpoří válku, tak to bude mít výrazné důsledky. Jaké konkrétně, o tom bychom rozhodli ve spolupráci s našimi partnery a spojenci,“ říká mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Hrozba izolace

Podle vládních zdrojů agentury Reuters Američané Peking varovali, že postih za případnou čínskou podporu Ruska by měl podobu obchodních omezení, dopadů na vývoj nových technologií, dalších ekonomických sankcí či jiných forem mezinárodní izolace.

Americké ministerstvo zahraničí doplnilo, že Spojené státy by v takovém případě spolupracovaly jak se spojenci v Evropě, tak v indo-pacifické oblasti.

„Pokud se Čína rozhodne Rusku ekonomicky nebo jinak pomáhat, tak tvoří jen asi patnáct až dvacet procent světové ekonomiky. Země G7 tvoří dohromady víc než padesát procent. Takže máme ve spolupráci s našimi evropskými partnery k dispozici množství nástrojů, pokud bude potřeba je použít,“ řekla Psakiová a dodala, že zatím nejsou žádné závěry a nedošlo ani k žádným opatřením.

„Pondělní schůzka s čínskou stranou byla dlouho plánovaná jako návazná po listopadovém setkání prezidentů obou zemí. A uskutečnila se v příhodném a důležitém momentu s ohledem na zprávy, co se objevují, a samozřejmě vzhledem k invazi na Ukrajinu,“ přiblížila mluvčí Bílého domu.

Podle zdrojů CNN Rusko Čínu mimo jiné požádalo o balíčky trvanlivého jídla pro své vojáky, což by potvrzovalo zprávy o logistických problémech, které Rusové na Ukrajině mají. Jeden ze zdrojů tvrdí, že jídlo by Čína poskytnout mohla, protože to nepovažuje vůči Západu za tak provokativní jako dodávky vojenské techniky.

Bílý dům uvedl, že kromě ruské války na Ukrajině mluvili američtí a čínští zástupci při jednání v Římě také o čínských provokacích vůči Tchaj-wanu a o Severní Koreji, která také eskaluje situaci, což vyžaduje pozornost.