Pompeo v Bratislavě: Rusko se snaží podkopávat svobodu, vstup Slovenska do NATO byla dobrá volba

Rusko se snaží ve světě podkopávat svobodu, zatímco Čína usiluje o to, aby se stala silným hráčem. Během návštěvy Slovenska to v úterý řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Do Bratislavy přijel z Maďarska v rámci své cesty po regionu. Americký ministr zahraničí se už ráno sešel s prezidentem Andrejem Kiskou. Je to poprvé po 20 letech, co šéf americké diplomacie na Slovensko dorazil. Bratislava 14:52 12. února 2019

Pompeo také ocenil vývoj na Slovensku po pádu komunistického režimu v roce 1989. Podobně jako v Budapešti i ve slovenské metropoli Pompeo upozornil na rizika používání technologií čínské telekomunikační firmy Huawei.

„Uvědomujeme si, jakou agresivní roli hraje Rusko v regionu, vidíme to na příkladu Ukrajiny,“ řekl Pompeo po schůzce se svým slovenským kolegou Miroslavem Lajčákem.

Šéf americké diplomacie řekl, že s Lajčákem hovořil také o snaze Pekingu manipulovat politiku. Dodal, že Spojené státy budou sdílet se spojenci informace ohledně bezpečnostních rizik technologií společnosti Huawei, která kvůli obavám ze špionáže čelí restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států.

Vztahy mezi USA a EU

Washington podle Pompea nemá námitky proti konkurenci firem na světových trzích, konkurenční boj se ale podle něj musí odehrávat transparentním způsobem.

Slovensko podle dřívějších informací nezískalo důkazy o bezpečnostním riziku technologií firmy Huawei.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a slovenský premiér Peter Pellegrini v Bratislavě | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Lajčák ocenil vztahy mezi USA a EU. „Spojené státy a Evropa, ať již v rámci Severoatlantické aliance nebo na platformě USA-EU, zůstávají nejbližšími spojenci. Jsme zároveň největšími obchodními partnery a investory,“ řekl slovenský ministr.

Pompeo jako voják

Během dopoledního programu na Slovensku Pompeo ocenil vývoj země po pádu komunismu. „Je to už 30 let, co jste se vymanili ze sovětského vlivu. Slovensko se rozhodlo vstoupit do NATO, a to byla dobrá volba. Slovensko neprosperovalo víc, než prosperuje teď,“ řekl Pompeo. Uvedl také, že je potřeba vystupovat proti pokusům o podkopávání demokracie a svobody na Slovensku.

Americký ministr před schůzkami s vrcholnými slovenskými politiky navštívil na okraji Bratislavy památník obětem takzvané železné opony, což byla v komunistickém Československu přísně střežená hranice s Rakouskem.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a slovenský šéf diplomacie Miroslav Lajčák v Bratislavě | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Pompeo zmínil, že v 80. letech jako mladý voják hlídkoval při hranicích Československa. „Viděl jsem na vlastní oči, jak zlý dokáže komunismus být,“ řekl.

Nákup amerických F-16

Slovenský prezident Andrej Kiska po schůze s americkým ministrem na sociální síti napsal, že USA jsou důležitým spojencem a přítelem Slovenska a EU. Podle Kisky je v současnosti ještě více než jindy nutná hlubší spolupráce a transatlantická jednota.

Pompeo je od roku 1999 prvním šéfem americké diplomacie, který zavítal na oficiální návštěvu Slovenska. Při setkání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim americký ministr zahraničí připomněl spolupráci obou zemí ve vojenské oblasti.

Slovensko v rámci rozsáhlé modernizace armády už nakoupilo americké vojenské vrtulníky. Loni zase Bratislava podepsala smlouvu na nákup 14 kusů nejmodernější verze stíhaček F-16, hodnota zakázky včetně logistické podpory, výzbroje a výcviku pilotů činila zhruba 1,6 miliardy eur (41,4 miliardy Kč).

Pellegrini před novináři řekl, že Slovensko citlivě vnímá vývoj v obchodních vztazích mezi EU a Spojenými státy, protože by mohly mít dopad i na slovenskou ekonomiku. Slovensko vyváží do USA například auta, slovenský export by tedy mohla ovlivnit případná dodatečná cla ze strany Spojených států.