Rusko posiluje vývoz ropy a plynu na Dálný východ. S Čínou uzavřelo smlouvy za 117,5 miliardy dolarů

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek představil nové smlouvy o dodávkách ruského zemního plynu a ropy do Číny v odhadované hodnotě 117,5 miliardy dolarů (2,5 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Rusko tak pracuje na posilování vývozu na Dálný východ v době zvýšeného napětí ve vztazích s evropskými zeměmi ohledně Ukrajiny. Moskva/Peking 18:35 4. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko chce snížit závislost na odběratelích Evropě. Ilustrační foto | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Rusko je třetím největším dodavatelem energií do Číny. Posilováním svých obchodních vztahů s Čínou se snaží snižovat závislost na tradičních evropských odběratelích energie.

„Naši naftaři připravili velmi dobrá nová řešení ohledně dodávek uhlovodíků do Čínské lidové republiky,“ řekl Putin na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „A byl učiněn krok vpřed v plynárenském průmyslu,“ dodal.

USA jednají s Katarem, při ruské invazi na Ukrajinu by dodával zkapalněný plyn do Evropy Číst článek

Ruská plynárenská společnost Gazprom se dohodla, že bude čínské státní energetické společnosti CNPC dodávat ročně deset miliard krychlových metrů plynu z ruského Dálného východu.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova byla dohoda sjednána na 25 let. Hodnota těchto dodávek by se podle propočtů agentury Reuters mohla pohybovat kolem 37,5 miliardy dolarů (téměř 799 miliard Kč).

Ruský ropný gigant Rosněfť navíc podepsal se CNPC dohodu o dodání 100 milionů tun ropy přes Kazachstán v příštích deseti letech. Podle Rosněfti má tato smlouva hodnotu 80 miliard dolarů. Nové dohody podpořily kurz ruského rublu i ruský akciový trh, včetně akcií firem Rosněfť a Gazprom.

48 miliard m³ za rok

Rusko je největším dodavatelem plynu do Evropy. V souvislosti s napětím kolem Ukrajiny se objevily obavy z narušení plynulosti těchto dodávek. Nová dohoda s Čínou by však neumožnila Moskvě přesměrovat plyn určený pro Evropu, protože se týká plynu z ostrova Sachalin. Ten není propojen s ruskou sítí plynovodů pro dodávky do Evropy, upozorňuje Reuters.

Gazprom vyvezl do Evropské unie a Turecka méně plynu, než se zavázal. Těžba přitom byla rekordní Číst článek

Gazprom v pátečním sdělení uvedl, že plánuje zvýšit vývoz plynu do Číny na 48 miliard krychlových metrů ročně, mimo jiné pomocí nově dohodnutého plynovodu, který bude ročně transportovat deset miliard krychlových metrů plynu z ruského Dálného východu.

Gazprom ale neupřesnil, kdy hodlá tohoto cíle dosáhnout. Podle dříve představených plánů měly dodávky ruského plynu do Číny do roku 2025 dosáhnout 38 miliard krychlových metrů.

Rusko nyní dodává plyn do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře, který zahájil provoz v roce 2019, a prostřednictvím zásilek zkapalněného zemního plynu (LNG).

Vloni Rusko do Číny vyvezlo 16,5 miliardy krychlových metrů plynu. Z toho 10,5 miliardy přepravil plynovod Síla Sibiře, který také není propojen s plynovody dodávajícími plyn do Evropy.