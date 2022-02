Rusko provedlo cvičení se strategickými jadernými zbraněmi. Přihlíželi mu Putin s Lukašenkem

Rusko v sobotu uskutečnilo vojenské cvičení zaměřené na strategické jaderné zbraně, uvedla agentura Reuters s odvoláním na mluvčího Kremlu. Dohlížel na něj přímo prezident Vladimir Putin. Celou akci, která přišla v době prudké eskalace na východě Ukrajiny, spolu s ním sledoval také běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Moskva 15:42 19. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko uskutečnilo vojenské cvičení zaměřené na strategické jaderné zbraně | Foto: Ruské ministerstvo obrany | Zdroj: Reuters

Moskva informovala o tom, že při cvičení, které Kreml oznámil v pátek, úspěšně otestovala střely s plochou dráhou letu mířící na terče na pevnině i na moři.

Putin cvičení sledoval na obrazovkách v místnosti, kterou Kreml označil za řídící středisko.

Vojenskou akci kritizoval americký ministr obrany Lloyd Austin, podle něhož způsobila ve světě znepokojení.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už v pátek odmítl obavy, že jaderné cvičení dále posílí napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, které u hranic svého západního souseda shromáždilo podle USA až 190 000 vojáků. Jde prý o součást pravidelného výcvikového procesu. Dodal, že Rusko o chystaném cvičení informovalo „různé země prostřednictvím různých kanálů“.

ONLINE: ‚V Evropě hrozí válka.‘ Chování Ruska se podle německého kancléře nedá nijak ospravedlnit Číst článek

Podle analytiků mají manévry Západu ukázat, že musí brát vážně ruské bezpečnostní požadavky. To v sobotu v telefonátu se svým francouzským protějškem zdůraznil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ignorování ruských požadavků, k nimž patří především to, aby Ukrajina nikdy nevstoupila do NATO, podle něj bude mít negativní dopady na stabilitu v Evropě i ve světě.

Cílem cvičení byla podle ruského ministerstva obrany prověrka bojové pohotovosti vojenských velitelských a kontrolních orgánů, bojových posádek odpalovacích zařízení, plavidel a strategických bombardérů při plnění stanovených úkolů.

Do akce se podle dřívějších informací měly zapojit síly vojenského letectva, Jižního vojenského okruhu, raketových vojsk strategického určení i Severní a Černomořské flotily vojenského námořnictva.