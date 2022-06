Opakovaná cvičení ruských jaderných sil nejsou běžná. Cílem je zastrašit, říká odborník Bříza

Ruské jaderné síly cvičí v Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy. Manévrů se účastní přibližně 1000 vojáků, kteří manipulují s asi 100 kusy vojenské techniky, a to včetně odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických střel JAR. Proč Moskva takové cvičení právě nyní pořádá, vysvětloval pro Radiožurnál odborník na jaderné zbraně Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Moskva 0:10 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Topol-M | Zdroj: Reuters

Je cvičení u Moskvy mimořádné, nebo jsou taková cvičení běžná?

Podobná cvičení jsou běžná, co ale běžné není, je jejich četnost. V tuto chvíli se setkáváme s tím, že poněkolikáté během posledních čtyř až pěti měsíců dochází k podobnému cvičení strategických sil. To není pravidlo v ruské armádě.

Je běžné, že se o takových cvičeních informuje veřejnost, že o tom vědí média?

Částečně minimálně jednou ročně ano. Je to velké cvičení, které probíhá, jak jsem zmínil, zhruba jednou za kalendářní rok. Nicméně toto není ten případ. Ale ten důvod je jasný a je nasnadě.

Cílem ruské bezpečnostní strategie je v pravidelných intervalech poté, co napadla Ukrajinu odradit západní státy od toho, aby se do toho konfliktu více zapojily. To znamená aktivně. Právě proto k tomuto využívají ty odstrašující jaderné síly, které patří bezesporu k nejsilnějším na světě. To je ten hlavní důvod.

Může být aktuální cvičení reakcí na některou z událostí nebo některý z výroků z posledních dnů? Třeba reakcí na výroky náměstka generálního tajemníka NATO, že Rusko napadením Ukrajiny porušilo dohodu se Severoatlantickou aliancí podepsanou před 25 lety? NATO se proto jejími ustanoveními už necítí vázáno a může posilovat svou vojenskou přítomnost ve východní Evropě. Může to být reakce třeba na tato slova?

Nemyslím si. To je podružné. Ta slova nejsou tak silná, aby se ruské jaderné síly pustily do takto relativně rozsáhlého cvičení, protože 100 kusů techniky opravdu není tak úplně málo. Takže si myslím, že to je strategie odstrašit započatá onou dnes již památnou tiskovou konferencí prezidenta Putina, kde mu asistoval, ministr obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Gerasimov.

Jejich výraz si vybavujeme dodnes. Pomalu ani nevěděli, o co se jedná, co mají splnit za úkol. Strategické jaderné síly byly uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti. Od toho okamžiku vlastně dneska, tedy potřetí od té doby, co vypukla válka, Ruská federace něco podobného buď provádí, nebo verbálně cituje.

Říkal jste, že 100 kusů vojenské techniky není úplně málo. Jsou vůbec dostupné nějaké detailnější informace? Jakých 100 kusů techniky tam je?

Jenom doplním, v rámci strategických jaderných sil odstrašující reakce není 100 kusů málo. Samozřejmě v rámci koaličních sil by to málo bylo.

Jsou to většinou komplety, které slouží k odpálení oněch strategických jaderných raket, mezikontinentálních, což jsou rakety, které mají dosah větší než 5500 km. Víme, záměrně, jelikož to ruská strana zveřejňuje, že se jedná především o rakety JAR, což jsou z hlediska mobilních odpalovacích zařízení nejlepší a nejsofistikovanější rakety, které má Ruská federace k dispozici.

Pravdou je, že jedna taková raketa je schopna nést až deset nezávisle naváděných hlavic a několik dalších klamných cílů, takže je konstruována pro to, aby byla schopná, a reálně opravdu schopna je, proniknout protiraketovou obranou nepřítele.

Takže to je to poselství. Jedná se o několik desítek kusů raket tohoto typu. Zřejmě se na cvičení bude objevovat i ten druhý typ raket, které má Ruská federace z mobilních odpalovacích zařízení k dispozici, což jsou rakety Topol-M.

Průběh ruské invaze na Ukrajině vyvolal řadu otázek, v jakém stavu vlastně je ruská vojenská technika. Jsou nějaké informace nebo indicie, v jakém stavu jsou konkrétně ruské jaderné střely a ta odpalovací zařízení?

Opravdu zásadně bych oddělil konvenční jednotky a jednotky strategického určení. Tam ten rozdíl je diametrální. Víme dobře, jak dopadají běžné jednotky konvenčního charakteru na Ukrajině, tak v kontrapunktu v protikladu proti tomu jsou opravdu síly strategické reakce.

Ruská federace za posledních dvacet let vložila enormní úsilí a enormní prostředky pro to, aby obnovila celou novou generaci svých strategických jaderných zbraní, což se jí s výjimkou strategických bombardérů prakticky podařilo.

Ruská federace do výzbroje zavedla nový typ raketonosných jaderných ponorek včetně nových mezikontinentálních balistických raket odpalovaných z moře. Ruská federace zavedla právě i ten zmiňovaný typ JAR se do své výzbroje.

Mimochodem Ruská federace, na rozdíl od Spojených států, vlastní mobilní mezikontinentální balistické odpalovací zařízení. Spojené státy mají „pouze“ podzemní sila.

Navíc Ruská federace a Spojené státy dohromady drží ve svém arzenálu až devadesát procent světových světových zásob jaderných hlavic. To jsou jediné dvě jaderné supervelmoci. Takže, abych to dokončil, Ruská federace opravdu disponuje moderními kvalitními zbraněmi tohoto charakteru v kontrastu s konvenčními jednotkami.