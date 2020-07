Ruské soudy vynesly první tresty za podporu zatčeného gubernátora. Snaží se utlumit demonstrace

Rostislav Burjak z namontovaných reproduktorů ve svém voze, přestavěném ve stylu vesmírné lodi z Hvězdných válek a překřtěném na "Furgalomobil", doprovázel pouliční demonstrace hesly a písněmi a stal se jedním ze symbolů neutichajících protestů v půlmilionovém městě na Dálném východě.

Deseti dny ve vězení potrestal v úterý moskevský soud předáka opoziční Levé fronty Sergeje Udalcova za organizaci nepovolené akce u sídla ruské generální prokuratury na podporu chabarovských demonstrací. Sám Udalcov na rozsudek zareagoval vyhlášením hladovky, uvedla ruská redakce BBC.

Dříve se opozičník vyjádřil, že nechápe, proč byl obviněn, když se ničeho nezákonného nedopustil a sobotního protestu se ani nezúčastnil, protože v inkriminovanou dobu si jej předvolala policie k výslechu.

Udalcov v roce 2017 vyšel z vězení, kde si odpykal čtyři a půl roku vězení za pořádání nepokojů proti zvolení Vladimira Putina prezidentem v roce 2012. Soud mu stanovil dohled až do roku 2021 a zakázal mu navštěvovat masové akce.

Opozice Kremlu

Podle BBC i soud ve městě Miass v Čeljabinské oblasti na Urale v úterý potrestal pokutami ve výši 20 000 rublů (asi 6200 Kč) dva účastníky nepovolených protestů.

Furgal by zatčen na počátku července v souvislosti s 15 let starými vraždami podnikatelů. Obvinění odmítá a jeho stoupenci považují zatčení za součást snahy Kremlu vypořádat se s opozicí a za trest za to, že porazil gubernátora z vládní strany v předloňských volbách.

Od Furgalova zadržení a převozu do Moskvy se v Chabarovsku scházejí každou sobotu podle úřadů tisíce a podle médií desetitisíce lidí, aby protestovali proti uvěznění politika, oblíbeného v regionu, a proti Moskvě. Děje se tak v době, kdy ekonomika země slábne a Kreml se snaží vyřešit problém s prudkým poklesem reálných příjmů vyvolaným epidemií covidu-19 a udržet pod kontrolou nespokojenost.

Tak dlouho trvající demonstrace jsou pro ruské regiony neobvyklé, stejně jako skutečnost, že se úřady doposud nepokusily jim zabránit. Za úterními verdikty tak někteří komentátoři vidí pokus demonstrace utlumit odsuzováním a trestáním jednotlivců.