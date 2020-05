Rusko si připomíná konec druhé světové války. Letos bez velikých oslav a tradiční vojenské přehlídky

Nebýt současné pandemie, v Moskvě by v sobotu byly v ulicích davy lidí slavící výročí konce druhé světové války v Evropě. Ten si Rusko připomíná o den později než zbytek kontinentu. Tradičně velkou vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí. Ta ale letos chybí. Od stálého zpravodaje Moskva 12:10 9. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Putin vzdává nese květinu k památníku obětí druhé světové války | Zdroj: Reuters

Letošní oslavy výročí konce druhé světové války jsou výrazně umenšené oproti tomu, na co jsou Rusové zvyklí. Zvlášť velký kontrast je to v Moskvě, která je tradičně hlavním dějištěm oslav.

Lidé nejsou v ulicích, nepřijeli zahraniční státníci a úplně chyběla pozemní část vojenské přehlídky. Po Rudém náměstí tedy letos nedefilovaly jednotlivé útvary ozbrojených sil a chyběla historická i současná technika. Konal se jenom přelet ruského letectva nad městem. Celkem 75 letadel a vrtulníků.

Prakticky veškeré obvyklé akce se ale jinak přesunuly na internet do virtuální podoby. Jen prezident Vladimir Putin položil květiny u věčného ohně u Kremelské zdi, odkud se poté obrátil s projevem k národu. Zdůraznil v něm hrdinství těch, kteří bojovali za svou vlast ve druhé světové válce, a těch, kteří při tom zahynuli. Sobotní Den vítězství pak označil za svátek, který je podle něj pro všechny Rusy „hlavní a nejmilejší“.

Oslavy pak nejenom v Moskvě, ale i v dalších městech, kde se odehrály velké bitvy, zakončí ve 22 hodin slavnostní salvy.

Odložení přehlídky

Prezident v sobotu v projevu Rusy ujišťoval, že se přehlídka uskuteční. Stejně tak i pochod takzvaného Nesmrtelného pluku, kdy lidé procházejí městem s portréty svých předků, kteří bojovali ve válce. Oficiálně zatím žádný náhradní termín nezazněl.

Jednou z variant, o které se už nějaký čas mluví, by mohl být 24. červen. Ten den se v roce 1945 po porážce Německa vůbec poprvé konala přehlídka na Rudém náměstí. Termín by však přicházel v úvahu pouze v případě optimistického vývoje epidemie v Rusku. To uvádí aktuálně skoro 199 tisíc nakažených.

Druhou diskutovanou variantou je pak 3. září, na které nyní v Rusku nově připadají oslavy porážky Japonska a konec války v Asii. Vzhledem k vývoji epidemie se zdá v současné době tato varianta pravděpodobnější. Září mimo jiné zmiňoval jako možný termín přehlídky i prezident Miloš Zeman, který se do Moskvy chystá.

