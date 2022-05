Co přinese Den vítězství? Vyhlášení jaderné války, možné příměří a jeden velký ruský mýtus

Nejdůležitější svátek historie s přehlídkou vojenské techniky a velkolepým projevem Vladimira Putina. V pondělí si Rusko připomene Den vítězství, jež se stal „národním fetišem“. Do značné míry odráží snahy o budování ruské identity. Serveru iROZHLAS.cz jej takto přiblížili odborníci, kteří zemi dlouhodobě sledují. Odpovídali v anketě například na to, jaký význam má 9. květen a na co se připravit v souvislosti se současnou válkou na Ukrajině. anketa Moskva 6:06 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenskou přehlídku nacvičovali Rusové několik týdnů | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Rusové začali slavit 9. května v rámci Dne vítězství, kdy si připomínali porážku nacistického Německa. Výročí pádu Třetí říše se přitom v západním světě koná o den dříve.

V Rusku vrcholí přípravy na přehlídku na Rudém náměstí. Západ netrpělivě očekává Putinův projev Číst článek

„Velká vlastenecká válka je do určité míry konkurenční pojem, se kterým přišli Rusové, aby nemuseli pojem druhá světová válka používat,“ popsal Jan Šír, jež se na Institutu mezinárodních studií při Karlově univerzitě soustředí na postsovětský prostor. Mýtus, který se kolem svátku vytvořil, je proto z jeho pohledu založen z části na lži a z části na účelovém a pokřiveném výkladu historie.

V konotacích se současnou ruskou válkou na Ukrajině je pak podle bývalého velvyslance Petra Koláře velký paradox. „Jakkoliv je to bizarní nebo zvrácené, tak s odkazem na tento den denacifikují Ukrajinu. Zemi, která byla nejvíce postižená za druhé světové války nacisty. Ukrajinci byli na všech frontách jako součást Rudé armády a dnes jako by se na to zapomínalo,“ komentoval pro server iROZHLAS.cz.

Tradičně se ve státní svátek koná ve velkých ruských městech vojenská přehlídka, s množstvím techniky i jednotlivců. Největší probíhá na Rudém náměstí v Moskvě. Její podobu nacvičují účastníci několik týdnů.

Přehlídka proběhne zejména v ulicích Moskvy | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Oslovení experti se shodují na tom, že tyto demonstrace ruské vojenské techniky slouží zejména pro účely propagandy. „Ukazuje se, že občas to bylo spíš takové ‚nahoře huj, ve spod fuj‘, kdy předváděli, co všechno mají k dispozici, ale v reálných podmínkách války, kterou teď vedou, tak to nefunguje,“ poznamenal Kolář.

Z pohledu techniky se dá předpokládat, že nebude zastoupena v takové míře jako v předchozích letech. Také proto, že její část je nasazena v aktivních bojích.

Podle analýzy BBC půjde nicméně o zhruba 10 tisíc vojáků a 129 kusů těžké techniky. Letecká přehlídka bude přibližně stejně velká jako dříve, se 77 letadly a helikoptérami. Vzdušné síly nacvičovaly nad Rudým náměstím formaci Z, což je kontroverzní symbolu invazních ruských sil.

Profily, auta i oblečení. Rusové, kteří podporují ruskou invazi na Ukrajinu, se ‚zdobí‘ písmenem Z Číst článek

Oslav se zpravidla účastnili také zahraniční hosté. S těmi se ale pro letošek nepočítá. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov argumentoval tím, že nepořádají kulaté výročí. Jenže i v minulých letech se na Rudém náměstí po boku Putina objevovali významní světoví představitelé, případně alespoň lídři někdejších sovětských satelitů.

Z toho důvodu bude hlavní postavou letošních oslav víc než kdy dřív ruský prezident. Podle politologa Michaela Romancova bude zásadní, jakým způsobem se rozhodne prezentovat. „Je možné, že se o to pokusí v tom samém smyslu jako kdysi Stalin – tedy ne jako Stalin v roce 1945, protože to vypadá, že Putin žádné velké vítězství k 9. květnu mít nebude – ale mohl by se pokusit prezentovat jako Stalin v roce 1941. To se konala velkolepá přehlídka, při které vojáci z Rudého náměstí údajně pochodovali přímo do obranných linií města,“ poznamenal.

Kromě vojenské přehlídky bude svět na Rusko v pondělí upínat zrak také kvůli Putinovu projevu. „Doufám, že nikdo na Rudém náměstí nezmáčkne bájné rudé tlačítko,“ uvedla historička Anna Chlebina z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Možných scénářů je podle odborníků celá škála – od nasazení jaderných zbraní, přes vyhlášení anexe území na východní Ukrajině, po ohlášení příměří. Zajedno jsou ale v tom, že to bude mít silný mobilizační charakter s apelem na ruské obyvatelstvo, jak úspěšnou a potřebnou službu odvádí.

Server iROZHLAS.cz oslovil odborníky na Rusko, položil jim tři shodné otázky:

Jak významný je pro Rusko svátek Dne vítězství? Odkazuje se na úspěchy ve druhé světové válce, kterou Rusové nazývají také Velkou vlasteneckou válkou. Z pohledu současné války na Ukrajině, kterou označují jako „speciální operaci proti denacifikaci“, má ten den pro ně o to větší hodnotu? Součástí oslav je tradiční přehlídka vojenské techniky, jaká bude její podoba? Rusové na ni nacvičují už týdny. Můžeme ji srovnat s předchozími lety z pohledu právě množství, ale třeba i účasti zahraničních návštěv? Prezident Vladimir Putin má 9. května vystoupit s projevem. Co si myslíte, že řekne? Vyhlásí Západu válku, všeobecnou mobilizaci?

Jejich odpovědi si přečtěte zde:

Petr Kolář, bývalý diplomat v Rusku

Michael Romancov, politický geograf, Institut politologických studií Univerzity Karlovy

Anna Chlebina, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů

Jan Šír, odborník, Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy

Petr Kolář



Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak významný je pro Rusko svátek Dne vítězství? Odkazuje se na úspěchy ve druhé světové válce, kterou Rusové nazývají také Velkou vlasteneckou válkou. Z pohledu současné války na Ukrajině, kterou označují jako „speciální operaci proti denacifikaci“, má ten den pro ně o to větší hodnotu?

Den osvobození nebo Den vítězství ve Velké vlastenecké válce je pro Rusko, tak jako dříve pro Sovětský svaz, tím nejdůležitějším svátkem v jejich historii. Je to něco k čemu se celé generace odkazují, na čem staví svůj současný vztah ke světu, k Západu a sobě samým. Je to něco, co jen tak něčím nepřebijí. A ve světle toho, co se odehrává na Ukrajině, dostává ještě jiný rozměr – oni jakoby navazují na odkaz svých předků.

Jakkoliv je to bizarní nebo zvrácené, tak s odkazem na tento den a vítězství ve Velké vlastenecké válce „denacifikují“ Ukrajinu. Zemi, která byla nejvíce postižená za druhé světové války nacisty, Ukrajinci byli na všech frontách jako součást Rudé armády a dnes jako by se na to zapomínalo. Rusko hraje svůj příběh, kterým Ukrajinu vykresluje jako zemi plnou banderovců a nacistů. S odkazem na 9. květen vytváří nový příběh, nový narativ a dokončují velké dílo svých předků.

Součástí oslav je tradiční přehlídka vojenské techniky, jaká bude její podoba? Rusové na ni nacvičují už týdny. Můžeme ji srovnat s předchozími lety z pohledu právě množství, ale třeba i účasti zahraničních návštěv?

Co se týče zahraničních účastníků, tak předpokládám, že řady budou prořídlé. Možná se tam objeví ti nejbližší ruští spojenci, ale ti by se dali spočítat na prstech jedné ruky. To bude velice omezené.

Vojenský analytik: Vyhlásí Putin mobilizaci? Ruská armáda potřebuje lidi, ale nemá pro ně techniku Číst článek

Z hlediska předvádění vojenské techniky a síly, které Rusko vždycky 9. demonstrovalo – jsem na to sám zvědav. Protože se ukazuje, že i z hlediska minulosti vyplývá, že občas to bylo spíš takové „nahoře huj, ve spod fuj“, kdy předváděli, co všechno mají k dispozici, ale jak se ukazuje v reálných podmínkách války, kterou teď vedou, tak to nefunguje. Ruská armáda je odrazem autokratické, zkorumpované společnosti. A vlastně není žádné překvapení, že na bojišti se to teď ukazuje tou nejodhalenější formou.

Já bych docela rád viděl, co budou předvádět na Rudém náměstí. Protože má-li to být největší demonstrace jejich vojenské síly, která se teď ukazuje velmi pofidérní, tak to bude čistě pro domácí publikum.

Prezident Vladimir Putin má 9. května vystoupit s projevem. Co si myslíte, že řekne? Vyhlásí Západu válku, všeobecnou mobilizaci?

Spíš si myslím, že bude ujišťovat své Rusy o tom, jak je důležitá „vojenská operace“ na Ukrajině a jak jsou všichni spiknutí proti Rusku. Hlavně bude mluvit o tom, jak je to válka Západu proti Rusku tím, že dodává zbraně Ukrajincům a prodlužuje tím ruské utrpení, které by jinak možná ani nebylo. Potom jistě pronese spoustu nesmyslů, které oni v té domácí propagandě využívají proto, aby udrželi své Rusy vůči Putinovi nakloněné. Zfanatizování běžných Rusů a to jejich semknutí se pod svým vůdcem, mi nešťastně připomíná Třetí říši.

Pro Rusy to bude sdělení, že to válka není, že je to operace, která je potřebná a úspěšná, dosahující svých cílů. Směrem na západ uslyšíme, že pokud si nedáme pozor, tak se můžeme dočkat světové apokalypsy, jejíchž důsledků nedokážeme dohlédnout.

K vyhlášení světové války, myslím, nepřistoupí. Na to má ještě čas, který ale jak doufám, nikdy nenadejde, protože se do té doby podaří toho člověka sundat. Buď to skončí tak, že vyhlásí vítězství a bude se nám snažit vnutit, že obsazená území na východě Ukrajiny včetně Krymu jsou ruská a že tím pádem operace proběhla úspěšně, ruskojazyčné obyvatelstvo na Ukrajině bylo zachráněno – pak bude záležet na tom, jak se k tomu postaví Ukrajinci. Zda to přijmou v rámci dohody, která by mohla být na způsob příměří, tedy něco na způsob mezi Severní a Jižní Korejí. Můžeme tady mít situaci, jako když tady bylo dlouho rozdělené Německo na západní a východní s tím, že jednou k opětovnému sjednocení může zase dojít. Ale kdy to bude a za jakých podmínek, těžko odhadnout. Mezitím se může ruská říše rozpadat. Pan Putin zdaleka není nesmrtelný.

Nahoru ↑

Michael Romancov

Michael Romancov, politický geograf Univerzity Karlovy | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Jak významný je pro Rusko svátek Dne vítězství? Odkazuje se na úspěchy ve druhé světové válce, kterou Rusové nazývají také Velkou vlasteneckou válkou. Z pohledu současné války na Ukrajině, kterou označují jako „speciální operaci proti denacifikaci“, má ten den pro ně o to větší hodnotu?

Putin se rozhodl, že udělá z oslav vítězství 9. května podobnou důležitou událost, jakou komunisté dělali ze 7. listopadu – tedy z výročí Bolševické revoluce, dá se říct nejdůležitější den. Spojil s oslavami 9. května pochopitelně i svou osobu. On sám sebe instaloval po bok Stalina nebo Žukova, se kterými se v sovětských dobách asociovalo vítězství nad nacistickým Německem.

Přesně, jak jste říkala, tím, že bylo ruské veřejnosti předkládaná teze, že na Ukrajině vládnou nacionalisté, narkomani a nacisté, tak „speciální vojenská operace“ je touto optikou pokračováním toho, co bylo ukončeno v roce 1945. Když Rusové v roce 2014 vpadli na Krym a ukázalo se, že světové společenství nebude akceptovat tuhle věc, tak se v Rusku objevilo heslo: zopakujeme si to. Odkazovali se na tažení na Berlín, objevil se tam narativ toho, že okupace Krymu je pokračování toho, co se dělo v letech 1941 až 1945 a dneska to veřejnému diskurzu jednoznačně dominuje.

Součástí oslav je tradiční přehlídka vojenské techniky, jaká bude její podoba? Rusové na ni nacvičují už týdny. Můžeme ji srovnat s předchozími lety z pohledu právě množství, ale třeba i účasti zahraničních návštěv?

To jsou dvě spolu související, ale zároveň nezávislé věci. Zaprvé se zdá, že tam nebude žádný významný zahraniční host. Určitě tam nebude nikdo ze Západu – na rozdíl od roku 2014 nepřijede ani Miloš Zeman, který tedy pravda, nebyl na přehlídce, ale pozvání do Kremlu přijal. Nebude tam ani čínský prezident Si Ťin-pching. Je otázka, jestli dorazí nějaká hlava některého z postsovětských států. Nabízel by se Alexandr Lukašenko, ale nezaznamenal jsem, že by měl v Moskvě být. Ten bude mít zřejmě vlastní, separátní přehlídku.

Rusové se bojí odpovídat pravdivě, výzkumníci proto zjišťovali podporu války lstí. I tak vyšla nadpoloviční Číst článek

Tohle celé bude o Putinovi a je otázka, jak se bude chtít prezentovat, je možné úplně cokoliv. Je možné, že se o to pokusí v tom samém smyslu jako kdysi Stalin – tedy ne jako Stalin v roce 1945, protože to vypadá, že Putin žádné velké vítězství k 9. květnu nebude – ale mohl by se pokusit prezentovat jako Stalin v roce 1941. To se konala velkolepá přehlídka, při které vojáci z Rudého náměstí údajně pochodovali přímo do obranných linií města. Takové angažmá je možné si představit.

Pokud jde o techniku, tak z ruských zdrojů se zdá, že letos jí bude méně než v letech minulých. Nejsem vojenský analytik, ale myslím si, že to nemá přímou vazbu s tím, že by tolik techniky bylo zničeno na Ukrajině. Samozřejmě tam ztráty jsou obrovské, ale to neznamená, že Rusové nemají v záloze množství tanků nebo něčeho takového. Rozhodně mají toho dost, aby po ploše Rudého náměstí mohlo jet hodně. Možná, že i víc než v minulých letech.

Prezident Vladimir Putin má 9. května vystoupit s projevem. Co si myslíte, že řekne? Vyhlásí Západu válku, všeobecnou mobilizaci?

V tento okamžik předpokládám, že Putin bude mít rozhodně tendenci mobilizovat ruskou veřejnost ve smyslu toho, co se děje na Ukrajině a součástí toho může být to, co je mnoha autory zmiňované vojenské mobilizace. Protože ukrajinská armáda mobilizovaná je, zatímco ruská není.

Pokud bude oznámena vojenská mobilizace, tak by to s největší pravděpodobností mohlo znamenat, že by se přestalo mluvit o „speciální vojenské operaci“ a začalo by se mluvit o válce. Protože to by pak umožnilo ruskému režimu chovat se jinak – jak z praktického hlediska, tak i nového rámování celé situace v oblasti PR.

S největší pravděpodobností Putin v projevu bude mít tendenci přesvědčit Rusy, že to, co on dávno říkal, předvídal – se teď děje. Tedy že boje se vedou primárně na Ukrajině, ale de facto je to válka Ruska proti Spojeným států, respektive Ruska proti NATO a Západu. Což zároveň umožní veřejnosti vysvětlit, proč se zatím nedaří tak, jak se domnívali, že se dařit bude. Že by došlo k vyhlášení války – a teď nemyslím právní akt – ale v rétorické rovině směrem k Západu, to se přiznám, že si nemyslím, že by Putin šel až tak daleko. Ale musíme si samozřejmě počkat až na projev.

Nahoru ↑

Anna Chlebina

Anna Chlebina, historička Ústavu pro studium totalitních režimů | Foto: Tatiana Kitaeva

Jak významný je pro Rusko svátek Dne vítězství? Odkazuje se na úspěchy ve druhé světové válce, kterou Rusové nazývají také Velkou vlasteneckou válkou. Z pohledu současné války na Ukrajině, kterou označují jako „speciální operaci proti denacifikaci“, má ten den pro ně o to větší hodnotu?

Určitě. Jenom musíme upřesnit, co pro Rusko Den vítězství je. Oficiálně je označován jako: Oslava Rudé armády a sovětského lidu nad nacistickým Německem ve Velké vlastenecké válce v letech 1941 až 1945. To znamená, že druhá světová válka probíhala souběžně a skončila až kapitulací Japonska v září roku 1945. Pro ně jde o dvě různé války. A protože tohle vítězství pro ně bylo vlastně jediným úspěchem sovětské armády – v průběhu několika století. Stal se z něj tím pádem „národní fetiš“. Ten den byl od roku 1946, kdy byl vyhlášen svátkem oddělen od oslav, které máme spojené s koncem druhé světové války my v Evropě a západním světě.

Součástí oslav je tradiční přehlídka vojenské techniky, jaká bude její podoba? Rusové na ni nacvičují už týdny. Můžeme ji srovnat s předchozími lety z pohledu právě množství, ale třeba i účasti zahraničních návštěv?

Vzhledem k tomu, že se v současnosti vedou aktivní boje, techniky bude rozhodně méně, protože je zapojena do válčení. Ale je to vázané i na okolnosti kolem přehlídky. Už bylo řečeno, že letos není kulaté výročí, proto bude oslava skromnější. Dá se předpokládat, že se Kreml naváže na tzv. vojenskou přehlídku vítězství a přehlídku německých zajatců, které se konaly na Rudém náměstí v roce 1945 a kromě techniky a vojáků, letos demonstruje válečné trofeje a následně možná i kolonu ukrajinských zajatců.

Protože se objevily informace z ukrajinských médií i na sociálních sítích, že ti zajatci, kteří byli odvezeni z Ukrajiny do Ruska nebo byli zadrženi v táborech, tak se jim mají rozdat ukrajinské uniformy a budou součástí té přehlídky. Ale to je jenom předpoklad, který vychází z neoficiálních zdrojů.

Prezident Vladimir Putin má 9. května vystoupit s projevem. Co si myslíte, že řekne? Vyhlásí Západu válku, všeobecnou mobilizaci?

To je otázka na pomezí politologie a psychologie. Z mého subjektivního pohledu doufám, že nikdo na Rudém náměstí nezmáčkne bájné rudé tlačítko. Ale i kdyby teď ruský prezident prohlásil současnou situaci za splněný úkol, boje na Ukrajině bohužel úplně nepřestanou. Podle mě je víceméně jedno, co Putin v pondělí veřejnosti řekne, protože v úterý se už může dít úplný opak.

Vzhledem k tomu, že se teď vedou aktivní boje o Mariupol a ocelárnu Azovstal, tak to asi vyhlásí za částečný úspěch – vytvoření trasy „suchou nohou na Krym“. Možná jsem optimistická, ale zdroje pro vyhlášení světové války v Rusku podle mě nejsou.

Nahoru ↑

Jan Šír

Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Univerzity Karlovy | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak významný je pro Rusko svátek Dne vítězství? Odkazuje se na úspěchy ve druhé světové válce, kterou Rusové nazývají také Velkou vlasteneckou válkou. Z pohledu současné války na Ukrajině, kterou označují jako „speciální operaci proti denacifikaci“, má ten den pro ně o to větší hodnotu?

Velká vlastenecká válka je do určité míry konkurenční pojem, se kterým přišli Rusové, aby nemuseli pojem druhá světová válka používat. To znamená, že ho nejdřív vytlačili z veřejného slovníku a potom i z mysli. Vtip je v tom, že Vlastenecká válka neoznačuje období v letech 1939 až 1945 (jak my chápeme druhou světovou válku), ale roky 1941 až 1945. Důvody jsou zjevné. V prvních dvou letech druhé světové války totiž Sovětský svaz napadnul nejdřív Polsko, pak Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko – všechno ruku v ruce s Hitlerem.

Ten den je zcela stěžejní. Je to dneska hlavní svátek v postsovětském Rusku. Dovolím si říct, že je to středobod veškerých snah budování ruské identity, poté co se bývalý hodnotový systém Sovětského svazu zhroutil. Důvodů, proč tomu tak je, je vícero. Prvním je to, že v důsledku druhé světové války byl Sovětský svaz schopen dosáhnout největšího teritoriálního rozmachu, stal se jednou ze světových supervelmocí, na což jsou navázané atributy, ze kterých elity čerpají i dneska. Bez ohledu na to, že ve všech dalších oblastech Rusko zaostává. Získali křeslo v Radě bezpečnosti OSN, což Rusům umožňuje delegitimizovat veškerou západní akci proti ruské agresi na Ukrajině a také získali status jaderné velmoci.

‚Rusko chce z Ukrajinců udělat tiché otroky.‘ Zelenskyj promluvil k Radě bezpečnosti OSN Číst článek

Mýtus, který je založen z části na lži a z části na velice účelovém a pokřiveném výkladu historie. Zároveň tím, že v sobě nese militaristickou komponenturu, tak je efektivním nástrojem mobilizace společnosti proti vnitřním zrádcům a zejména vůči vnějšímu nepříteli. Jedná se o nejdůležitější svátek v dnešním Rusku, je to něco, z čeho i Vladimir Putin čerpá svoji legitimitu. Zároveň nacismus je v ruském chápání to úplně největší zlo a oni sehráli klíčovou roli, jsou schopni díky tomu nabrat imunitu vůči tomu, čeho se teď dopouští na Ukrajině – kde se realizují už od roku 2014. Snaží se tím zdůraznit, že Ukrajina je v tomto smyslu nepřítelem a zlem, které je zapotřebí vymýtit.

Součástí oslav je tradiční přehlídka vojenské techniky, jaká bude její podoba? Rusové na ni nacvičují už týdny. Můžeme ji srovnat s předchozími lety z pohledu právě množství, ale třeba i účasti zahraničních návštěv?

Absenci zahraničních představitelů už avizovali. Mluvčí Kremlu Peskov se to snaží zdůvodnit tím, že není kulaté výročí, ale to je nesmysl. I když loni nebylo, tak tam byly alespoň sovětští vazalové typu Tádžikistán a podobně. Co se týče účasti dalších zahraničních hostů, nedokážu si za současné situace představit, že by tam byly i nižší šarže, třeba velvyslanci. Teď tam nebude nikdo.

Co tam představí za zbraně, to nevím. Ale myslím si, že na to, aby propaganda byla efektivní, nemusí být stoprocentně pompézní a megalomanská. Přestože to tomu pomáhá, není to nezbytné. Nevím, co tam budou prezentovat, už vůbec, že by měli nějaké novinky.

Prezident Vladimir Putin má 9. května vystoupit s projevem. Co si myslíte, že řekne? Vyhlásí Západu válku, všeobecnou mobilizaci?

Možností je strašně moc. Rusové ukázali, že byť jsou velice předvídatelní, tak pořád dokážou překvapovat. O čem se mluvilo a co by se dalo předpokládat, je vyhlášení anexe nebo kroků k anexi území, které de facto drží nebo kontrolují. Týká se to na východní Ukrajině Doněcku, Luhansku, plus dejme tomu oblast Chersonu, Podněstří a Jižní Osetii – tam už běží naplno kampaň za tzv. připojení k Rusku. To je první krok, který by mi dával smysl a zároveň by svědčil o jakési eskalaci konfliktu, jednalo by se také o jeho rozšíření o další země.

Rusové útočí na Azovstal i ze vzduchu. Podle Londýna chtějí úspěch k oslavám 9. května Číst článek

Dále se hovoří o možnosti vyhlášení války. Tady je ale velká terminologická konfuze, protože války se nevyhlašují, musel by vyhlásit technicky válečný stav – tím pádem by měl ruský režim určité mechanismy a dodatečné právní nástroje. V úvahu připadá také mobilizace, která může být v několika variantách, ale ani ta by podle mě neřešila problémy, se kterými se ruská kampaň potýká – špatně zvolenou taktikou, problémy s logistikou, zásobování, atd. Samozřejmě nedostatkem výcviku. Je tedy sporné, jestli by jim to k něčemu bylo.

Mohl by samozřejmě vyhlásit, že existuje hrozba cizí agrese a Ukrajina se přeměnila v tandem a nástupiště NATO, které se chystá Rusko napadnout. A v úvahu připadá také nějaká velká eskalace v podobě nového typu zbraně. Nechci to ani vyslovovat, abych nešířil paniku. Ale zkrátka je ještě spousta možností, jak ten konflikt eskalovat a Rusové mají pořád, kam sáhnout. To by se mohlo spojit s nějakým takovým symbolickým datem.

Ale také třeba vyhlásí příměří s tím, že jeho cíle jsou naplněny – což by byla pravda, protože Ukrajinu zničil, stejně tak jestli do té doby fyzicky dobije Mariupol, tak může říct, že ji denacifikoval, protože ty tzv. nacistické jednotky budou zrušeny. Vytvoří tím nové dilema ve vztahu k Západu, protože formálně vyhlásí, že operace skončila, ale bojovat tam budou pořád dál.

Nahoru ↑