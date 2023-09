‚Nemusíte bojovat a jednat proti svému svědomí.‘ Jaké jsou příběhy a osudy ruských dezertérů?

Zatímco Mnichov žije Oktoberfestem, v parku na okraji bavorské metropole se reportérka německé stanice setkává s Vasilijem, který je v zemi už téměř měsíc. Mladý muž říká, že se v Německu cítí bezpečně, ačkoli se bojí o svou rodinu v Rusku, kde po něm pátrají úřady a kde mu za dezerci hrozí až 15 let vězení.

Vasilij studoval na vojenské akademii, kde se upsal ke službě v armádě na několik let. Pokusy o její opuštění byly neúspěšné, a když pak Rusko zaútočilo na Ukrajinu, dostal rozkaz jít na frontu.

Vasilij to odmítl. „Jsem ukrajinského původu. Můj otec je Ukrajinec, nebudu bojovat proti vlastnímu národu,“ vysvětlil prý svému nadřízenému. Poté mu zavolali z velitelství s tím, že buď narukuje, nebo půjde za mříže, odkud ho stejně pošlou do války. Z Ruska se proto rozhodl uprchnout.

Většina mužů prchá především do Kazachstánu nebo Arménie. Jedním z nich je také Viktor, důstojník pro komunikaci. Stejně jako Vasilij používá i on smyšlené jméno. Viktor před nasazením do ruské vojenské operace proti Ukrajině neutekl. V telefonátu z kazašské Astany popisuje, že se o to pokusil, ale loni v únoru byl převelen na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. Hned 24. února se jeho jednotka připojila k ruské invazi.

Buča a prozření

Na ukrajinském území zůstal až do loňského léta. „Viděl jsem popravené zajatce a slyšel rozkazy od velitele jednotky,“ popisuje Viktor. Dodává, že obzvláště zlomovým okamžikem prozření pro něj byla Buča.

Třetí muž, se kterým německá stanice mluvila, důstojník speciální jednotky Jevgenij, byl také v únoru 2022 vyslán na cvičení na hranici s Ukrajinou. Pochází z chudé rodiny a armáda mu nabídla vidinu sociálního vzestupu.

„Doufali jsme, že válka nebude. Tušili jsme, že Putin je vrah a zloděj, ale přesto ne fanatik, který by rozpoutal válku. Ukázalo se ale, že to je jinak,“ vysvětluje Jevgenij. 24. února pak překročil se svou jednotkou hranice. Dostali se až do Brovarů u Kyjeva.

„30. března padla téměř celá rota. Když jsme byli u Kyjeva, nebrali jsme zajatce, protože nebylo jak je dostat do Ruska, a tak byli zabiti. Ukrajinská strana to řešila stejně,“ popisuje Jevgenij. Tvrdí ale, že on sám se na zabíjení nepodílel:

„Jsem připraven stanout před soudem. Moje svědomí je čisté. Ano, bojoval jsem, střílel jsem, ale střílelo se i na mě a já chci také žít,“ říká uprchlý ruský voják. Po neúspěšné ofenzivě u Kyjeva byl převelen do Donbasu, kde se úmyslně postřelil do nohy, aby byl odvezen do nemocnice v Rusku. Podobně jako Viktor nakonec uprchl do Kazachstánu.

Kam jít?

Proti oběma mužům je v Rusku vedeno trestní řízení. Dokonce i v Kazachstánu mají SIM karty a bankovní účty na cizí jména, protože se obávají vydání do Ruska. Viktor říká, že vidí tři možnosti: Francii, Německo nebo Spojené státy.

Dezertéři nemají pasy a právě tyto tři země vydávají dočasné cestovní doklady. Na velvyslanectví jmenovaných i dalších západních států se tito Rusové už několikrát obrátil, zatím ale bezúspěšně.

Německé ministerstvo vnitra přišlo loni v květnu s tím, že dezertéři ruské armády dostanou ochranný status uprchlíků, protože dezerce může být chápána jako politický čin proti válce. O azyl však mohou ruští dezertéři žádat až v samotném Německu. Bez pasu a víz je to ale pro tyto lidi téměř nemožné.

Vasilij je jedním z prvních, kterým se podařilo dostat z Kazachstánu do Evropy. Dnes pracuje jako programátor v IT firmě. Sám říká, že nebylo snadné najít firmu, která by dezertéra bez pasu přijala. Ještě těžší prý bylo opustit samotný Kazachstán.

Díky pomoci právníka se mu ale podařilo nasednout do letadla a zemi opustit. „Existuje cesta ven,“ říká Vasilij, který se navzdory riziku pro svou rodinu rozhodl svůj příběh o dezerci zveřejnit, aby i ostatní ruští vojáci dostali naději uniknout této krvavé válce.

Zoufalým vojákům přitom vzkazuje: „Všechno je možné. Nemusíte bojovat a jednat proti svému svědomí. Můžete odmítnout účast na všech těch zločinech,“ uzavírá slovy ruského dezertéra Vasilije německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.