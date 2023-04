Berlín vyhostil 30 ruských diplomatů, zřejmě kvůli špionáži. Rusko reaguje vypovězením dvou desítek lidí

Německo rozhodlo o dalším hromadném vyhoštění ruských diplomatů, oznámilo v sobotu podle agentury TASS ruské ministerstvo zahraničí. Úřad neupřesnil počet, ale uvedl, že na rozhodnutí zareaguje. Berlín se k věci zatím nijak nevyjádřil. Německý server Focus psal koncem března o chystaném vyhoštění asi 30 ruských diplomatů kvůli podezření, že vykonávají špionážní činnost. Berlín/Moskva 14:50 22. 4. 2023 (Aktualizováno: 15:43 22. 4. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle agentury DPA by se ruské vládní letadlo s diplomaty mělo ještě v sobotu vrátit do Moskvy (ilustrační foto) | Foto: Evgeni Tcher | Zdroj: Pixabay

„Německé úřady přijaly rozhodnutí o dalším hromadném vyhoštění zaměstnanců ruských diplomatických misí v Německu. Důrazně odsuzujeme tyto kroky Berlína, který nadále vzdorně ničí celou řadu rusko-německých vztahů,“ uvedlo ministerstvo.

Bulharská vláda vyhostila 70 ruských diplomatů za špionáž. Část populace je ale stále na straně Ruska Číst článek

Německá agentura DPA v sobotu dopoledne s odvoláním na mluvčího německého armádního letectva upozornila, že z moskevského letiště v sobotu odletělo do Berlína letadlo s takzvaným diplomatickým povolením. Další podrobnosti podle ní mluvčí nesdělil.

Lety ruských letadel jsou na území Evropské unie výjimečné poté, co Unie po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku uzavřela vzdušný prostor pro ruské dopravce. Podle agentury DPA by se ruské vládní letadlo mělo ještě v sobotu vrátit do Moskvy.

Server Focus 25. března psal, že německé ministerstvo zahraničí se chystá označit přes 30 ruských diplomatů působících v Německu za nežádoucí osoby, protože podle bezpečnostních služeb využívají svého diplomatického statusu k navazování vztahů s informátory z politiky, hospodářství i armády za účelem sabotážní činnosti.

Německé ministerstvo zahraničí ale o dva dny podle ruské agentury TASS uvedlo, že informaci nemůže potvrdit.

V pátek se nicméně objevila v médiích informace, že Berlín už snižování počtu ruských diplomatických pracovníků zahájil, píše v sobotní zprávě TASS.

Ruská reakce

Agentura TASS dodává, že podle ruského ministerstva zahraničí tím Berlín porušil svůj příslib, protože původně ruskou stranu ujišťoval, že na případ nebude veřejně upozorňovat.

Oficiální reakce Moskvy na sebe také nenechala dlouho čekat. Podle očekávání i Rusko vyhostí ze svého území několik německých diplomatů. Agentura RIA Novosti uvedla s odvoláním na mluvčí ruské diplomacie Mariju Zacharovovou že jich bude více než dvacet.