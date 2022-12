ONLINE: Rusku dochází zásoba dronů. Bude se snažit získat další v Íránu, myslí si diplomaté

Poradce premiéra Pojar: Stabilní Balkán znamená bezpečnější Evropu. Partnerství je v našem zájmu

„Mnohé balkánské země to chápou. Chápou, že přes ně proudí uprchlíci do Evropy a že se to Evropské unii nelíbí, a vědí, že s tím musí něco dělat,“ nastiňuje Tomáš Pojar, poradce premiéra.