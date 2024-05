Historička: Ruský pohled na druhou světovou válku? Je to ústřední bod sovětských dějin, který vše omlouvá

Konec druhé světové války se slaví 8. května, v Rusku však zůstává dnem vítězství 9. květen. Jak se o něm učí ruské děti? „Ústřední bod sovětských dějin, ke kterému vše směřovalo a přes který lze všechno vysvětlit a všechno omluvit, to je asi ten hlavní vzkaz současného školního ruského kurikula,“ vysvětluje pro Radiožurnál Daniela Kolenovská, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 17:49 8. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank T-34 Rudé armády v Praze | Zdroj: Vojenský historický ústav

Jak se tedy o konci druhé světové války učí v ruských školách? Je to v něčem jiné, než jak se o tom učilo třeba před 20 lety?

Obecně je více učebnic, ale hlavní příběh druhé světové války a jejího konce je spojen s tím, že Rusko nazývá svůj úsek druhé světové války velkou vlasteneckou válkou. Mluví o období až od roku 1941 do roku 1945.

A to je to, co se prezentuje dětem ve školách, jakási velká vlastenecká válka. K jejímu vítězství směřují veškeré sovětské dějiny, stalinské dějiny, všechno, co se ten stát a společnost snažily dělat, čím prošly, vede tady k tomu velkému vítězství nad absolutním zlem. Tak je interpretováno hitlerovské Německo.

Čili ústřední bod sovětských dějin jako bod, ke kterému vše směřovalo a přes který lze všechno vysvětlit a všechno omluvit - to je asi ten hlavní vzkaz současného školního ruského kurikula.

A jak se učili před 20 lety? Především bylo více pozornosti věnováno kontextu, tedy těm motivům ostatních společností, jiným motivům, které vedly k tomu, že druhá světová válka zasáhla celý svět.

Nebyly to dříve pouze úzké ruské nebo sovětské dějiny, ale právě světový kontext a snaha pochopit, že se jednalo o globální fenomén, který měl nějaký vývoj i v Sovětském svazu, na který Sovětský svaz reagoval.

Dneska se učí mnohem méně o tom, co k druhé světové válce vedlo, mnohem méně se například mluví o paktu Molotov-Ribbentrop a o těch dvou třech letech sovětsko-německé spolupráce.

V rudé armádě samozřejmě během druhé světové války nesloužili jenom Rusové, ale také vojáci z dalších států tehdejšího Sovětského svazu. Do jaké míry se tohle v Rusku připomíná?

Z hlediska školního kurikula je druhá světová válka, respektive velká vlastenecká válka momentem vzniku sovětské identity, byla bodem, kdy se ty společnosti spojily a vytvořily nového sovětského člověka.

Pozornost k místním dějinám, třeba k regionálním ztrátám v Bělorusku nebo v Ukrajině se samozřejmě snižuje.

A dnešní Rusko se snaží prezentovat jako hlavní síla, která druhou světovou válku na území Sovětského svazu vyhrála.

Určitá úcta ke ztrátám a obětem se vztahuje především k ruským obětem. Sovětské oběti a sovětské ztráty jsou nazírány jako globální snaha nebo globální úspěch ruské společnosti. Vítězství si tak trochu přivlastnili.