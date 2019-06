Moskva vyšetřuje nové podezřelé kvůli znečistění ropy. Jde o čtyři zaměstnance Transněfti

V souvislosti se znečištěním ropy v ropovodu Družba, kterým teče ruská ropa do Evropy, jsou vyšetřováni čtyři noví podezřelí, všichni zaměstnanci společnosti Transněfť-Družba, která je dceřinou firmou ruského provozovatele ropovodů Transněfť. Uvedla to v úterý ruská agentura Interfax s odvoláním na oznámení firmy Transněfť. Moskva 17:18 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropné nádrže společnosti Transněft | Foto: Yuri Maltsev | Zdroj: Reuters

Všichni čtyři muži jsou od 7. června v domácím vězení kvůli podezření ze znečištění ropy. Doposud bylo v souvislosti s tímto případem obviněno šest podezřelých, upozornil Interfax.

Mezi obviněnými jsou zaměstnanci firmy Něftěperevalka, Petroněfť Aktiv, Magistral, Samaratransněfť-Terminal a Petroněft Group. Čtyři osoby byly zatčeny, na dvě byl vydán mezinárodní zatykač. Všichni jsou obviněni z krádeže ropy za nejméně jeden milion rublů (351 000 Kč).

Vyšetřovatelé se domnívají, že v březnu a dubnu 2019 byla do potrubí v uzlu v Samarské oblasti poblíž vesnice Nikolajevka přidána znečištěná ropa, aby se skryly krádeže ropy.

Mluvčí náměstka ruského premiéra Dmitrije Kozaka v úterý uvedl, že zatím nepadlo konečné rozhodnutí o kompenzacích za znečištěnou ropu. Kozak má o znečištěné ropě jednat v pátek v Moskvě se svým běloruským protějškem.

Dodávky ruské ropy ropovodem Družba byly zastaveny koncem dubna, protože se zjistilo, že ropa obsahuje nadlimitní množství organického chloridu, který se využívá při těžbě ropy, před vstupem do ropovodu však musí být z ropy odstraněn, protože může poškodit zařízení rafinerií. Znečištěná ropa se objevila také v přístavu Usť-Luga. Celkem bylo kontaminováno zhruba pět milionů tun ropy. Do České republiky byl dovoz obnoven minulý měsíc.

Ruský list Kommersant však již dříve upozornil, že do ropovodu se původně dostalo jen 300 tun kontaminované ropy. Aby se dosáhlo daného znečištění, musela by koncentrace organických chloridů v této ropě činit 30 až 50 procent. Takové množství se však běžně nepoužívá a navíc je organický chlorid desetkrát dražší než ropa a jednodušší by bylo nahradit ukradenou ropu vodou. Mnoho odborníků i úředníků se tak domnívá, že to byla cílená sabotáž. Upozorňují, že byla vybrána látka, která má velký vliv na kvalitu, je obtížné ji z ropy vyčistit a při standardní kontrole se snadno neodhalí.