Soukup: Ekvádor prodal sovětskou vojenskou techniku do USA, Moskva se mstí skrze banány

Ruské úřady prohlásily, že v banánech z Ekvádoru objevily nebezpečný hmyz a proto musí dovoz omezit. Ve skutečnosti jde o trest za prodej vojenské techniky ještě sovětské provenience Spojeným státům. Ty ji následně totiž předají Ukrajině. Pro Ekvádor je to špatná zpráva, do Ruska putuje pětina celého ekvádorského vývozu banánů. Ale nadšení nejsou ani Rusové, cena banánů vzrostla o tři čtvrtiny. Situaci sleduje redaktor Radiožurnálu Ondřej Soukup.

Co má Ekvádor za zbraně, které by mohla využít Ukrajina?

Jsou to hlavně zbraně protiletecké, ale je tam třeba několik, přesněji osmnáct raketových systémů Grad a potom právě protiletecké rakety Osa a nějaké další věci. Celková hodnota je nějakých 200 milionů dolarů.

Spojené státy by to vyměnili za novou techniku. Ekvádorský prezident Noboa tvrdí, že toto je v zásadě staré a prakticky nefunkční. Nicméně asi by se to dalo opravit a poslat na Ukrajinu.

Jinými slovy, nakolik citelná je to pro Ekvádor ekonomická rána? Dokáže najít náhradu za ruský trh?

No, to bude velký problém, protože oni do Ruska vyvážejí 1,4 milionu tun v hodnotě 700 milionů dolarů, což je prostě dva a půl procenta celkového vývozu jako země, protože Ekvádor skutečně na vývozu banánů je dost závislý. A takto velký trh najít, no, nebude to jednoduché.



Co to udělá s celým ruským trhem?

Já když jsem se na to připravoval, tak jsem se ke svému údivu zjistil, že banány jsou nejpopulárnějším ovocem u ruských zákazníků. Více než 22 procent všech prodejů ovoce jsou právě banány. Třeba jablka, co by člověk tak očekával, to je jenom 16 procent.

Je to asi tím, že je to relativně levné a je to dostupné prakticky celý rok. A kupují to ti nejchudší. Takže tyto vrstvy tím budou zasaženy nejvíce, protože stejně jako v případě Ekvádoru, najít nějakého jiného dovozce, třeba Indii, který by takto rychle a takto velké množství mohl posílat, prostě nebude jednoduché.