Rusové utíkají do Srbska. V novém domově se setkávají s propagandou i podporou války

Jednačtyřicetiletá Ruska Marina, která kvůli útokům na svobodu slova i ekonomickému poklesu utekla do Srbska, se ani ve své nové vlasti nemůže zbavit dlouhé ruky ruské propagandy. Válka, kterou na Ukrajině zahájil minulý měsíc ruský prezident Vladimir Putin, v balkánské zemi totiž požívá široké podpory. Bělehrad 9:20 30. března 2022

Podnikatelka v cestovním ruchu Marina si sbalila věci a odjela z Moskvy poté, co ruská policie pozatýkala její přátele. Nepřála si uvést své příjmení.

„Někteří vyjadřují podporu Rusku, když zjistí, že jsem z Ruska. No ale vychází najevo, že ta podpora se týká i schvalování Putina a války,“ říká Marina, který nyní žije v Bělehradě.

V týdnech po začátku invaze se Srbsko stalo útočištěm pro mnoho Rusů, kteří chtěli utéct do zahraničí. Je jednou z mála zemí, která stále nabízí pravidelné lety z Ruska do Evropy. Srbsko a Rusko pojí po staletí hluboké vazby díky společnému slovanskému a pravoslavnému dědictví.

Ačkoliv Srbové přijali Rusy s otevřenou náručí, neobešlo se to bez rozporů. Velká část Rusů totiž utíká před katastrofální situací v Rusku způsobenou Putinovou invazí na Ukrajinu. Velká část srbského obyvatelstva ale na rozdíl od Evropy podporuje Putinovu „válku proti Západu“ na Ukrajině, jak ji ruský prezident sám nazval.

Značná část podpory Putina vychází z kolektivní nenávisti, kterou Srbové chovají vůči Severoatlantické alianci, která v 90. letech bombardovala Jugoslávii. Mnozí v Srbsku si to stále pamatují.

V Bělehradu tisíce demonstrantů vyšly do ulic, aby vyjádřily podporu Putinovi a odsoudily NATO. A i když srbská vláda v OSN invazi odsoudila, odmítá zavést sankce proti Rusku.

Tato „hlava 22“ způsobuje občasné konflikty, tvrdí Marina. Říká, že v ní rozhovory s Putinovými přívrženci v Srbsku často vyvolávají vztek, zoufalství a stud.

„Vypadá to, že je osoba bombardována ruskou propagandou a skutečně věří, že jsou obrázky zničených měst a mrtvých lidí na Ukrajině falešné. A tento způsob uvažování je natolik silný, že nemám pocit, že bych s tím mohla cokoliv udělat. Takže toho nechávám a ukončuji rozhovor,“ dodává Marina.

K počtu Rusů, kteří utekli do Srbska, chybí oficiální údaje. Bez víza totiž mohou zůstat až 30 dní. Skupina nově příchozích na komunikační platformě Telegram však čítá již stovky lidí. Témata, která se ve skupině diskutují, zahrnují také rady, jak se vypořádat s nechtěnými sympatiemi Srbů podporujících Putina.

IT specialista Jakov Borevič říká, že si zvolil Bělehrad kvůli „mentalitě“ a „kulturní blízkosti“, ale že ho zároveň trápí proruský sentiment na ulici, včetně například malby Putina na zdi jeho nového domu, pod níž je cyrilicí napsáno „bratr“. Dodává však, že do jisté míry emočním výjevům v Srbsku rozumí. Zaznamenal je i u svých spoluobčanů, kteří mnohdy směšují vlastenectví s podporou Putina.

Opustit Rusko bylo pro mnohé těžké rozhodnutí, které učinili v rámci několika hodin. Za sebou nechali své blízké.

„Můj otec mi říkal, že už nejsem vlastenec, že musím zůstat a přispívat hospodářství,“ uvádí 31letý stavební inženýr Kiril, který nedávno přesídlil do Bělehradu. „Bylo mi jasné, že kdybych zůstal, všechny daně, které bych zaplatil, by byly přímým příspěvkem na válku,“ říká. Zároveň připouští, že si není jistý, zda má v Srbsku zůstat, nebo se vrátit domů do Petrohradu.

Někteří se bojí, že se už domů nikdy nevrátí - s ohledem na Putinův tlak na opozici i na skutečnost, že nová „železná opona“ izoluje Rusko od většiny světa. „Jakmile jsem sem přijela, cílila jsem ohromnou úlevu. Teď se děsím, když vidím, co se děje v Rusku,“ uzavírá Marina.