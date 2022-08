Kreml zkusí padělat důkazy z věznice v Olenivce, tvrdí Washington. Moskva to odmítá

Nové zpravodajské informace nasvědčují, že Rusko pracuje na zfalšování důkazů týkajících se nedávného útoku na věznici s ukrajinskými válečnými zajatci v ukrajinském městě Olenivka. Podle agentury AP to ve čtvrtek řekl mluvčí rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. Američtí zpravodajci podle něj zjistili, že se Rusko snaží podstrčit důkazy, aby to vypadalo, že za úder je zodpovědná ukrajinská armáda. Washington 7:55 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Kyjevě se po zabití ukrajinských válečných zajatců ve věznici v Olenivce uskutečnila demonstrace požadující označení Ruska za teroristický stát | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Moskva a představitelé samozvané separatistické Doněcké lidové republiky minulý týden prohlásili, že ukrajinská armáda ostřelovala území, které na východě země ovládají, a zasáhla věznici v obci Olenivka.

Zahynulo podle nich 53 ukrajinských válečných zajatců a dalších 75 jich utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že ukrajinská armáda na místo zaútočila pomocí raketového systému HIMARS, který jí dodaly Spojené státy.

Americký Senát schválil dohodu o vstupu Švédska a Finska do NATO. Souhlasit musí dalších 30 zemí Číst článek

Kyjev úder na zařízení popřel a naopak obvinil ruské síly, že útok spáchaly ony, aby zakryly mučení a popravy vězňů.

„Na základě analýzy fotografií a videozáznamů, ke kterým máme přístup, můžeme říci, že šlo o výbuch zevnitř té budovy,“ uvedl v úterý ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba už v pátek obvinil Rusko ze spáchání válečného zločinu.

„Předpokládáme, že se to ruští představitelé pokusí navléct na ukrajinské ozbrojené síly v očekávání návštěv novinářů a potenciálních vyšetřovatelů na místě útoku,“ uvedl ve čtvrtek Kirby. Ze zjištění zpravodajců podle něj vyplývá, že ruští představitelé mohli na místo také podstrčit munici z raketových systémů HIMARS.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek podle AP odmítl, že by Rusko padělalo důkazy. „Bylo absolutně prokázáno a je naprosto zřejmé, co se v Olenivce stalo,“ řekl Peskov novinářům. „Ukrajinští váleční zajatci byli zabiti ukrajinskou armádou... Existují důkazy a není co skrývat,“ dodal.

Generální tajemník OSN António Guterres ve středu uvedl, že zahájí vyšetřování útoku na Olenivku. Žádá o to podle něj jak Kyjev, tak Moskva.