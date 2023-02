Sbírka u vchodu. Některé francouzské supermarkety v Rusku podle investigativců zásobují tamní vojáky

Ruské pobočky francouzských supermarketů Auchan a Leroy Merlin údajně podporují ruskou invazi na Ukrajině. Vyplývá to z reportáže francouzského deníku Le Monde a investigativních skupin Bellingcat a The Insider, kde novináři zmapovali, jak se potraviny, oblečení a další produkty prostřednictvím humanitárních sbírek dostávají na frontu. Vedení supermarketů odmítá, že by se podílelo na organizování podobných sbírek, a podporovalo tak ruskou armádu.

