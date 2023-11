Ruský soud prodloužil vazbu americkému novináři. O výměně vězňů zatím Kreml jednat odmítá

Vypuštění jihokorejského špionážního satelitu se odkládá kvůli počasí. Vynést ho má raketa od SpaceX

Jižní Korea hodlá na základě kontraktu se společností SpaceX vypustit do roku 2025 pět svých špionážních satelitů. První start by se mohl místo ve čtvrtek uskutečnit v sobotu, jisté to ale není.