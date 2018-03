Instruktáže zaměstnanců, profilové fotky. Golos v Rusku nemonitoruje jen volby, ale i předvolební kampaň

Golos – tedy Hlas. Tak se jmenuje ruské hnutí za práva voličů. Jde o nepolitickou organizaci, která bude sledovat průběh nedělních prezidentských voleb v Rusku. A nejen to. Golos už teď monitoruje předvolební kampaň a mapuje prohřešky proti demokratickým pravidlům. Moskva 14:21 14. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na tribuně mezitím vítá prezidenta Putina člověk v uniformě ruské armády: „Budeme podporovat bratrské národy. Pod vedením našeho prezidenta půjdeme odhodlaně vpřed! Je to náš postoj a naše právo! Za spravedlnost a mír! Potřebujeme takového silného a spravedlivého prezidenta!“ | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

V domku o třech místnostech na okraji centra Moskvy se dveře netrhnou. Jeden za druhým přicházejí novináři především ze západních médií, protože Golos je jednou z mála nezávislých organizací, která sleduje prakticky všechny volby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jednou z mála nezávislých organizací, která bude dohlížet na ruské prezidentské volby, je Golos. Poslechněte si o ní reportáž od Martina Dorazína.

„Jsme největší nezávislou organizací v zemi. Působíme ve více než 40 ruských oblastech. Zabýváme se nejen monitoringem v den voleb, jak to bývá v jiných zemích, ale také dlouhodobě, od počátku volební kampaně. Volby nejsou jen samotným dnem hlasování, ale i proces registrace kandidátů a jejich odsouhlasení. To vše monitorujeme a na základě toho připravujeme své zprávy,“ vysvětluje Radiožurnálu strukturu jeden z vedoucích Golosu Stanislav Andreychuk.

Golos – to je síť koordinátorů, kteří pracují s vyškolenými dobrovolníky, takže počet účastníků tohoto projektu kolísá podle rozsahu volebních akcí.

Golos vytvořil na svých stránkách mapu porušení volebních a předvolebních pravidel a může se na něj obrátit každý, kdo ať už domnělé nebo skutečné nepravosti zaznamenal. Golos pak jeho zprávu prověří.

Gazprom

„Vidíme, jak nutí občany, aby šli k volbám. Sledujeme, jak vedení podniků svolává zaměstnance, nabádá je k hlasování a říká jim, že to bude přísně kontrolovat. A kdo se k volbám nedostaví, ten přijde o prémie nebo o něco jiného. Takových signálů nám přichází hodně, lidé si nám sami stěžují,“ popisuje Andreychuk.

'Budu volit Putina, protože se zvýšila životní úroveň.' Prezidenta podporuje hlavně ruský venkov Číst článek

Jeden z takových případů se stal na závodě Gazpromu ve městě Orel. Volební instruktáž nahrál jeden ze zaměstnanců: „Oleg Alexejevič vám teď poví o politice strany a vlády před nadcházejícími volbami, kterou se máme řídit my všichni, celý Gazprom. Prosím, abyste ho nepřerušovali a vzali to jako příkaz úplně vážně. Jestli to budete ignorovat, budou z toho vyvozeny důsledky, a vy sami víte, jaké,“ řekl na nahrávce jeden z vedoucích pracovníků Gazpromu.

Pak diktuje přítomným číslo svého telefonu, kam musí zaměstnanci nahlásit, že oni i členové jejich rodiny už odvolili. „Pak už budete mít volno, já si vás odfajfkuju. Neplatí žádné výmluvy, že jste se nemohli dovolat. Já to musím hlásit nahoru. Seznamy se posílají do Moskvy a já za to nesu osobní odpovědnost,“ dodal vedoucí pracovník.

Následuje několik nevysílatelných slov, kde dotyčný vedoucí pracovník popisuje, co by se mu přihodilo, kdyby svůj úkol nesplnil.

Jaká je Putinova 'nekampaň'? Jsme neporazitelní a vládneme světu, skandují jeho příznivci Číst článek

Tambovská oblast

Další přinejmenším neetické chování zaznamenal Golos ve školách a úřadech v Tambově a Tambovské oblasti. „Objevil se naprosto bizarní případ, který mimochodem vypovídá o tom, že náš stát není k občanům politicky neutrální. V Tambově se stalo, že fotografie zaměstnanců rozpočtové sféry na jejich účtech na sociálních sítích byly najednou vyměněny za slogany na podporu Putina. Přičemž ve všech případech za stejné. Je jasné, že jim to nařídili. Řekli jim: Místo fotky tam do 18. března budeš mít kroužek s nápisem: Rusko potřebuje Putina,“ říká Andreychuk.

Ještě spornější je případ tambovských žáků, kteří jakoby sami od sebe na sociálních sítích rozesílali výzvy na Putinovu podporu. Aférou se na podnět Golosu dokonce zabývala ústřední volební komise. Její předsedkyně Ella Pamfilovová požádala všechny kandidáty a jejich štáby, aby děti z předvolební kampaně vynechali. A případ tím skončil.