Momentálně platí ruský rubl i ukrajinská hřivna. Rusko samo neví, kde končí jeho území, říká Dorazín

Po ruském neoprávněném záboru okupovaných území Luhanské a Doněcké oblasti na východě Ukrajiny a Chersonské a Záporožské oblasti na jihu země vznikají otázky, jak bude situace vypadat. Změní se měna na ruský rubl? Nahradí ukrajinské úředníky ti ruští? Dostanou lidé nové ruské pasy? „Situace na jihu a na východě země je odlišná. V tom, kdo je ruský občan, nemá jasno ani samotné Rusko," říká Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině. Kyjev 18:07 7. října 2022

Co se bezprostředně změní pro lidi, kteří se nacházejí na ukrajinských územích, které Rusko jednostranně anektovalo, což většina zemí světa odsoudila?

Poté, co vše prošlo celým schvalovacím procesem v Rusku, se nedobrovolně stávají občany Ruské federace a měli by si vyřídit nové doklady. Když ale mluvím s lidmi, kteří odtud pochází a kteří mají kontakt se svými známými nebo rodinami, jež na územích zůstali, říkají, že se nikdo nikam nehrne. Nechtějí se moc rychle přizpůsobovat novým podmínkám. Spíše čekají, že to nebude trvat dlouho a že je ukrajinská armáda brzo osvobodí. Jiné východisko moc nemají. To je tedy případ Záporožské a Chersonské oblasti.

Takže situace na Donbase a v nově okupovaných územích se v něčem liší?

Území na Donbasu jsou okupovaná od roku 2014. Také mentalita lidí na jihu, tedy v Chersonu a Záporoží, je jiná, než u lidí na východě. V Donbasu vždy byly mnohem silnější proruské nálady, naopak na jihu nejsou téměř žádné.

Jak se to tedy projevuje při aktuální situaci?

V Chersonské a Záporožské oblasti není žádné nadšení. Místní, kteří zde zůstali, pravděpodobně k pseudoreferendům ani nešli. Skrývali se doma, protože ať už by hlasovali jakkoli, mělo by to pro ně bezprostřední následky. Proto je většina z nich vystrašená, bojí se a čeká, až je osvobodí ukrajinská armáda. Podpora Ruska v Záporožské a Chersonské oblasti je mnohem nižší, než na územích v Donbasu.

Území na východě jsou okupovaná od roku 2014 a lidé tedy již měli doklady tzv. Luhanské nebo Doněcké lidové republiky. Nyní si dělají nové ruské doklady, mnozí už předtím ruské pasy, a tedy i ruské občanství, měli. Podobný proces chce Rusko pravděpodobně uspořádat i na nově okupovaných územích.

Znamená to třeba, že se po anexi vztahuje na občany okupovaných území mobilizace, která byla vyhlášena v Rusku?

Opět je situace odlišná na Donbasu a na jihu země. V Doněcku a Luhansku násilím verbovali lidi na ulicích už na začátku invaze. Ti před nimi utíkali a vypukly zde jisté potyčky, kdy se například manželky snažily zachránit své muže před odvedením do ruské armády na frontu přímo v Luhanské a Doněcké oblasti.

V Záporožské a Chersonské oblasti Rusko oznámilo, že proběhne proces připojení, lidé získají ruské pasy a poté od roku 2023 už budou podléhat mobilizaci.

Hřivna nebo rubl

Došlo v rámci ruské okupace i ke změně měny?

Momentálně na místech platí jak ruský rubl, tak ukrajinská hřivna, která má podle Ruska platit do konce roku. Obě měny jsou tedy v oběhu.

Jak vypadají obměny na úřadech?

Část původních úředníků se připojila k ruské okupační správě, to jsou tedy kolaboranti. Dále jsou tam lidé, které Moskva dosadila. To jsou převážně vojáci, v podstatě je to vojenská správa, civilní správa funguje jenom jako zástěrka, protože reálně o všem rozhodují vojenské úřady ruské federace. Nějakou zástěrku ale potřebují, proto se do funkcí snaží instalovat místní. Někteří nabídku odmítli a utekli, ty, kteří ji přijali, poté čeká na Ukrajině vysoký trest za kolaboraci, pokud tedy neutečou do Ruska.

Pseudoreferenda Referenda, která proběhla na okupovaných ukrajinských územích, neuznává mezinárodní společenství ani žádná země, včetně ruských spojenců. Jedinou výjimkou je Severní Korea. Referenda jsou nezákonná, lidé byli nuceni k účasti a existují zprávy i o dalších volebních podvodech. Další věcí je, že v době konání referend bylo na okupovaných územích pouze asi 15 % místních obyvatel, jelikož většina z nich utekla před válkou. Lidé, kteří na územích nebyli, se tedy neměli možnost vyjádřit.

Co anexe znamená pro místní, kteří momentálně nejsou na daných územích, jelikož před válku utekli a v pseudoreferendech tedy nehlasovali?

Momentálně situaci sledují a čekají, až se budou moci vrátit domů. Někde už tomu tak je, protože sever Charkovské oblasti už ukrajinská armáda osvobodila, takže zde už se místní budou moci vrátit. Zatím jsou na Ukrajině, v Dněpru nebo v Záporoží, zde je to o něco bezpečnější a čekají, jaký bude další postup. Chtějí se vrátit, což platí i pro lidi z Luhanské a Doněcké oblasti.

Považuje ale Ruská federace i tyto lidi za své občany?

V tom nemá jasno ani samotné Rusko, kdo jsou jeho občané a kdo ne. Lidé, co utekli, rozhodně nechtějí být ruskými občany, stejně tak jako většina z těch, kteří na územích zůstali. Myslím, že zatím Rusko nemělo vůbec čas, aby převedlo lidi na ruské seznamy, aby dalo soupisy lidí podle registrů měst nebo vesnic do počítačů a automaticky jim přidělilo ruské občanství.

Co se stane, jestli Ukrajina získá okupovaná území zpátky? Jaká bude ruská reakce?

Rusko hrozí všemi možnými prostředky. Vyhrožuje, že použije celý arsenál, který má k dispozici, včetně jaderných zbraní, protože oblasti už považuje za své území. Není ale jasné, kde území přesně končí, jestli to jsou hranice oblastí, nebo hranice, na kterých se momentálně zastavila linie fronty.

Je tedy otázka, jak bude vypadat další vývoj. Všichni doufají, že Rusko jaderné zbraně nepoužije, protože by je vlastně použilo i proti vlastním lidem, přestože Moskvě o vlastní lidi moc nejde.