Írán je náboženská diktatura, jeho spolupráce s Ruskem je nebezpečná, říká mluvčí íránské opozice

Proti vydírání a braní rukojmí a na podporu povstání íránského lidu – to je motto schůzky zástupců íránských emigrantů s bývalými světovými politiky. Opoziční činitelé z íránské diaspory se sejdou v Berlíně několik dnů po schůzce prezidenta Putina s nejvyšším íránským vůdcem Alim Chameneím. „Íránský režim nereprezentuje všechny obyvatele země," říká v rozhovoru pro Český rozhlas mluvčí íránské opoziční komunity v Rakousku Ehsan Ayatollahi. Berlín 16:27 23. července 2022

Co je cílem berlínského setkání představitelů íránské opozice s bývalými i současnými světovými politiky? Co má být poselstvím této konference?

Hlavní vzkaz, který z ní vzejde, je, že íránský režim, tedy teokracie, která v Íránu vládne, nereprezentuje všechny obyvatele země. Že je to náboženská diktatura. Chceme světu ukázat, že existuje demokratická alternativa k tomuto režimu, která má podporu mezi Íránci a také diplomatickou podporu některých politiků.

Ehsan Ayzollahi | Foto: Ehsan Ayatollahi

Hrozí něco Evropě a zbytku světa od Íránu?

Íránský režim se vždy snažil vyvážet svou fanatickou ideologii dál do světa. Exportovat náboženský fundamentalismus na Blízký východ, kde jsou teroristické skupiny podporované íránským režimem.

Na evropské půdě se režim soustředil na íránské disidenty, měl také teroristické plány na území Evropy. Íránský režim se také stále nevzdal svých jaderných ambicí, chtějí získat schopnost sestrojit atomovou zbraň, což znamená nebezpečí pro celý svět. Nejen pro Blízký východ, ale i pro Evropu a zbytek světa.

Nedávno se setkali lídři Íránu a Ruska. Jsou si tyto dvě totalitní země v něčem podobné? Proč k sobě tak tíhnou?

Jsou tu určité styčné body mezi íránským a ruským režimem. Jedním z důvodů, proč se režim v Teheránu drží u moci, je podpora Ruska. Doufáme, že si západní svět uvědomí, že taková koalice není dobrá, že je nebezpečná.

Musíme si uvědomit, že Putinův režim není demokracií, ačkoli se tam konají volby. Vidíme, že Putin zůstává u moci mnoho let. Íránská opozice se staví proti ruské agresi vůči Ukrajině.

Myslím, že existují společné cíle íránské opozice a lidí v Rusku, kteří jsou proti invazi na Ukrajinu. Je to patrné i z toho, že ukrajinští zástupci navštívili nedávné konference íránských opozičních sil.

Co očekáváte, že Západ ve vztahu k Íránu udělá? Jaký postoj mají podle vás západní země zaujmout?

Nejdůležitější je, aby západní svět, Evropská unie a Spojené státy nijak neuznávaly íránský režim. Aby s ním neudržovaly žádné hospodářské vztahy. Přerušily s ním veškeré diplomatické a ekonomické vazby.

Měly by podporovat íránský lid a hnutí odporu. Nejde o finanční podporu, ale spíš tu morální. Jde o to uznat právo Íránců na demokratickou a svobodnou zemi.



Myslíte tedy, že by se měl Írán mezinárodně izolovat?

Ano, izolovat současný režim. Víte, Írán je země se starými a velmi bohatými tradicemi. Dnešní režim ale tyto hodnoty nereprezentuje. Doufáme, že budoucí demokratický Írán bude mít lepší, demokratické vztahy se zbytkem světa, se Západem a bude sdílet demokratické hodnoty, které uznává i západní svět.



Je propojení Ruska s Íránem teď nějak intenzivnější, nebo trvá už delší dobu?

Už před ruským vpádem na Ukrajinu jsme byli svědky toho, že se Rusko v Radě bezpečnosti OSN vyslovovalo proti uvalení sankcí na íránský režim. Používalo svého práva veta. To samozřejmě nebylo pro naše hnutí odporu vůbec dobré.

Myslíme si, že toto spojení Moskvy a Teheránu je pro Západ ještě horší konstelace. Západ by se tedy takové alianci měl postavit a nejlepší cesta k tomu podle mne je, podporovat íránskou opozici.