Izotop ruthenia zpracováváme, přiznal po úniku ruský závod. Dosud to popíral

Ruský závod na zpracování radioaktivních materiálů na Jižním Urale přiznal, že zpracovává izotop ruthenia. Podnik je podezřelý z odpovědnosti za říjnový únik izotopu do ovzduší. Informovala o tom ve středu agentura AP. A poukázala na to, že činitelé zařízení Majak to doposud popírali.

Moskva 16:55 13. prosince 2017