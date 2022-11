ONLINE: Jaderné velmoci se nesmí střetnout. Západní země ale ‚doslova tlačí‘ Ukrajinu do války, řekl Lavrov

Jaderné velmoci se musí vyhnout jakékoliv vojenské konfrontaci, a to i konvenčními zbraněmi. Podle agentury TASS to ve středu řekl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Uvedl také, že Západ tlačí Ukrajinu do střetu s Ruskem. Sledujeme online Moskva 19:27 30. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják s protiletadlovým kompletem Stinger v Mykolaivské oblasti | Foto: Anna Kudriavtseva | Zdroj: Reuters

„Je nutné se vyhnout jakémukoliv vojenskému střetu mezi jadernými mocnostmi, a to i za použití konvenčních zbraní. Eskalace by se mohla vymknout kontrole,“ řekl Lavrov. Západ se podle něj tuto zásadu snaží obejít tím, že Ukrajinu „doslova tlačí“ do pokračování války, kterou sám vede proti Rusku.

Ruský prezident Vladimir Putin v průběhu války na Ukrajině vyslovil řadu nepříliš zastíraných hrozeb použitím jaderných zbraní, připomíná agentura Reuters. Několik ruských vrcholných představitelů však opakovaně popřelo, že by se Moskva chystala jaderné zbraně na Ukrajině použít.

Západní země v čele se Spojenými státy poskytly Ukrajině bezprecedentní vojenskou podporu v boji proti Rusku. Moskva již dříve uvedla, že se tím NATO stává účastníkem konfliktu. Obě strany však zdůrazňují, že je důležité vyhnout se přímé konfrontaci.

Ukrajina není členem NATO, ale usiluje o vstup do aliance. Rusko tvrdí, že snahy Ukrajiny o vstup do NATO a rozšiřování aliance na východ po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 byly jedním z důvodů, proč letos 24. února zahájilo invazi.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Zdroj: Reuters

Sto tisíc padlých vojáků

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odhaduje ztráty ukrajinské armády za devět měsíců ruské invaze na sto tisíc padlých vojáků. Generální štáb ukrajinské armády ale tyto údaje nepotvrdil.

Vedoucí odboru pro vztah s veřejností ukrajinského generálního štábu Bohdan Senyk uvedl, že armáda informaci Evropské komise potvrdit nemůže, protože jde o údaje, které se nezveřejňují.

„Musíme ale dělat vše pro to, aby se na lavici obžalovaných ocitli všichni, kteří mají na svědomí jak vojenské, tak civilní ztráty,“ napsal představitel ukrajinských sil.

Evropská komise odhaduje materiální škody, které už Rusko Ukrajině způsobilo, na 600 miliard eur, což je zhruba 15 bilionů korun.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že na poválečnou obnovu bude Ukrajina potřebovat až jeden bilion dolarů (asi 25 bilionů korun).