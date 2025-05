Výroky o jaderných zbraních si chce Putin Trumpa naklonit po dohodě o nerostech, míní analytička

Jaderné zbraně snad na Ukrajině nebude třeba použít, řekl nedávno šéf Kremlu Vladimir Putin v ruské státní televizi. Otázkou je, proč se je rozhodl zmínit zrovna teď. Podle bezpečnostní analytičky Martiny Heranové by za tím mohla být snaha naklonit si opět Bílý dům více na svou stranu poté, co s Kyjevem uzavřel dohodu o nerostech. „Trumpovi může naznačovat, že v daném kontextu situaci nechce dále eskalovat,“ nastiňuje odbornice pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Moskva 6:25 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská jaderná ponorka | Zdroj: ČTK / AP

Použít jaderné zbraně na Ukrajině dosud nebylo a snad ani nebude potřeba, řekl nedávno Vladimir Putin v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zarubinem. Mohou za tím, proč s takovým prohlášením přišel zrovna nyní, být některé konkrétní důvody?

Z ruské strany jde vždy o takové mlžení. Slýcháme od ní různé výroky, ať už od Putina, nebo Dmitrije Medveděva, který jadernými zbraněmi vyhrožuje často a vzhledem k tomu, že má v ruské administrativě významnou pozici, to nejde brát na lehkou váhu.

Když se ale vrátíme k tomu, co a jak Putin řekl, může to samozřejmě souviset s vyjednáváními o uzavření příměří na Ukrajině. A pokud takové signály vysílá, jdou především za Spojenými státy.

Lze to vyložit tak, že Donaldu Trumpovi naznačuje, že v případě jaderných zbraní situaci nechce dále eskalovat, a naopak říká, že je nikdy použít nechtěl. Podle mě to nicméně přizpůsobuje slovníku tak, aby to v Bílém domě vyvolalo patřičnou odezvu.

Není to poprvé, co se během války na Ukrajině k jaderným zbraním vyjadřuje, jejich použití ale vždy označoval za „krajní bezpečnostní opatření“. Může se tedy v jeho přístupu přece jen něco měnit, například z obavy z toho, že k němu Trump nakonec nebude až tak přátelský, jak se zatím zdá? A tak svou rétoriku zostřuje…?

Samozřejmě to vždy souvisí s aktuální situací na bojišti a s aktuálním stavem vyjednávání. Před pár dny Washington a Kyjev uzavřely dohodu o nerostných surovinách a hodně se spekulovalo, že to Ukrajině pomohlo a se Spojenými vztahy má nyní lepší vztahy, než mělo Rusko

Tomu se před smlouvou dařilo lépe americkou stranu ovlivňovat, to znamená předkládat jí územní požadavky a tak dále. Po podpisu dohody se to ale trochu obrátilo a Rusko si chce americkou stranu zase naklonit. Je to taková hra velmocí.

Když to tedy shrneme, za daným výrokem by měla být hlavně zmíněná dohoda?

Ano. Je to dáno tím, že se Rusko může snažit Spojené státy opět dostat více na svou stranu.

Náhoda v Rusku? Neexistuje

Evropu nyní chrání americký jaderný deštník, o tom francouzském, který by se jej v případě nouze mohl pokusit nahradit, už několik měsíců mluví Emmanuel Macron. Putin jeho slova přirozeně zkritizoval. Může vysílat nějaký vzkaz právě i do Elysejského paláce?

V posledních týdnech se už o francouzských jaderných zbraních příliš nemluvilo. Jestli tedy výrok vztahovat i k francouzskému jadernému odstrašení, je otázka.

Musíme si ale uvědomit, že v rámci Severoatlantické aliance jsou americké jaderné zbraně rozmístěné po Evropě opravdu tím klíčovým elementem, jenž má vůči Rusku odstrašující efekt. Kromě Francie pak na evropském kontinentu mají dané kapacity i Britové, členové NATO, a přestože je nenabídli, jimi rovněž přispívají ke stejnému účelu.

Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza nedávno v podcastu Vinohradská 12 zmiňoval, že Evropa bez amerického jaderného deštníku fungovat nemůže. Washington sice tlačí na to, abychom v obraně byli samostatnější, má ale určité závazky v NATO a stažení své jaderné ochrany vyloženě nenaznačoval. Jak moc přítomné dané riziko každopádně podle vás je? A jak by na to Kreml reagoval?

Pokud Američané nějak přehodnotí své závazky v rámci NATO, jaderného deštníku se to skutečně týkat nemá, a jestli už k něčemu dojde, může jít například o stažení určitého počtu amerických vojáků a tak dále.

Rozmístění amerických zbraní ale nikdy nezpochybňovali a tolik bych se toho tedy neobávala. Myslím, že na svůj jaderný deštník chtít sahat nebudou a půjde o garanci, jež zde vždy zůstane, ať se bude dít cokoli.

Zmiňovala jste mlživého Putina a výhružnějšího Medveděva. Může být, že dané přístupy mají takto rozdělené nebo to prostě pramení z politického pozadí?

V současné ruské administrativě podle mě určitá domluva o záměrném rozdělení rolí existuje. Od počátku války Medveděv skutečně platí za jakéhosi jestřába neustále hrozícího jadernými zbraněmi, kdežto Putin působí jako takový ten rozvážný politik činící klíčová rozhodnutí, jež dopředu velmi pečlivě zvažuje.

Na jedné straně je tedy takový zlý vlčák, a na té druhé rozvážný státník, který nakonec vždy rozhoduje. V Rusku není náhodné nic.

Vpád do Kurské oblasti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že protáhne-li se otázka ukrajinského členství v NATO, bude země muset svou ochranu do té doby zaručit jinak, například i skrze návrat jaderných zbraní. Putin opakuje, že jí to „nikdy nedovolí“ a vize označuje za provokaci. Co za kapacity by ale v jaderné politice Ukrajina vůbec měla?

Hovoří se už o tom samozřejmě delší dobu, především ale v tom kontextu, kdy by Ukrajina žádné bezpečnostní záruky po uzavření příměří nedostala a musela si namísto nich obstarat vlastní jaderné zbraně.

Druhá věc je, jak rychle by ale byla vůbec schopna jaderný potenciál vytvořit, tedy než by mimo jiné získala dostatek materiálu a technických možností k jeho výrobě.

Bylo by to technicky náročné, navíc by nikdy nedosáhla takového množství raket a hlavic, jakým jakožto dědic Sovětského svazu disponuje Rusko. K odstrašení Ruska by to tedy stejně nevedlo. Vývoj vlastního jaderného arzenálu tak v zásadě postrádá smysl, protože tomu ruskému by se nikdy nevyrovnala.

Ten čítá přes pěti tisíc jaderných hlavic, tedy výrazně více než má třeba ten francouzský o 290 hlavicích. Kreml jadernou rétoriku eskaluje už delší dobu, v případě útoků zmiňuje třeba i některá konkrétní města. Z čeho ruská jaderná doktrína nyní vychází?

K jejím úpravám došlo v uplynulém desetiletí několikrát, poslední přibyla loni, přičemž Rusko dlouhodobě avizovalo, že se chce přizpůsobit vývoji války na Ukrajině a navyšující se evropské a americké podpoře, od níž chce Západ odradit.

To znamená, že začalo vyjmenovávat, jaké konkrétní kroky bude považovat za nebezpečné a jaké by potenciálně vedly k aktivaci doktríny, tedy použití jaderných zbraní vůči Západu. Kreml to vždy určitým způsobem konkretizuje, přiblíží-li se pak ale k nějakému takovému momentu, nakonec dané zbraně nikdy nepoužije.

Hodně se hovořilo o tom, zdali například ukrajinský vpád do Kurské oblasti nebyl právě důvodem, aby po nich Rusové sáhli, neboť v podstatě došlo k „napadení“ území Ruské federace. Nestalo se tak. Jedna věc tedy je vždy ta, co je konkrétně napsáno v jaderné doktríně, a druhá, zdali se ustanovení skutečně vyloží způsobem vedoucím k použití jaderných kapacit.