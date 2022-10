Rusko jaderné zbraně nepoužije, vývoj války naopak ukazuje sílu ukrajinské armády, tvrdí analytik

Vladimir Putin v poslední době naznačoval, že Rusko má právo na Ukrajině použít jaderné zbraně. Bývalý šéf americké CIA David Petraeus ale prohlásil, že USA by v takovém případě ruské jednotky zničily včetně jejich vybavení. „Rusové to, co řekl generál Petraeus, velmi dobře vědí. K tomu jeho vyjádření nepotřebují,“ říká pro Radiožurnál Martin Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií a analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Rozhovor Praha 16:06 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko uskutečnilo vojenské cvičení zaměřené na strategické jaderné zbraně | Foto: Ruské ministerstvo obrany | Zdroj: Reuters

Jak bychom měli chápat u vyjádření generála Petraeuse? Přece jenom už nemá výkonnou funkci. Mohl by to být pokusný balónek vypuštěný washingtonskou administrativou?

Vyjádření generála Petraeuse je jenom konstatováním reálného scénáře, který by mohl přijít. Je ale zapotřebí říci, že na rozdíl od jakéhokoliv jiného demokratického lídra, Putin si může dovolit vyhrožování jadernými zbraněmi, a proto to dělá. My jaderné zbraně na odstrašování nepoužíváme.

Poslechněte si rozhovor s Martinem Svárovským, seniorním analytikem bezpečnostního centra Evropské hodnoty z polední Publicistiky na Radiožurnálu.

Ta tvrzení jsou zároveň spíš nepřímá a Kreml nechává mluvit i různé radikály. Jak Kreml, ministerstvo zahraničí, tak i experti se v Rusku doposud neodchýlili od jaderné ruské vojenské doktríny. Ta říká, že jaderné zbraně by přicházely v úvahu pouze tehdy, pokud by bylo napadeno Rusko takovým útokem, který by znamenal ohrožení existence ruského státu.

To je velmi podstatné, protože u použití jaderné zbraně nejde úplně kontrolovat eskalace. Nikde nepadlo, že pokud dojde k útoku na nově anektovaná území, dojde i k použití jaderných zbraní. Já to nadále považuji za variantu téměř vyloučenou. To strašení nicméně bude pokračovat.

Důležité je to, co řekl Petraeus – že pokud by došlo k užití taktické jaderné zbraně, tak Spojené státy, Velká Británie a Francie by na to samozřejmě musely reagovat, nešlo by to nechat bez odpovědi.

Dnes už Spojené státy mají konvenční odpověď na takový limitovaný jaderný útok. To znamená, že Američané by nemuseli zvažovat užití jaderné zbraně, ale mají dostatečné komerční kapacity na to, aby ruskou armádu eliminovali včetně černomořské flotily. A Rusové to dobře vědí.

‚Vyvolat strach na druhé straně‘

Nakolik podle vás ruský režim toto varování – a teď nemyslím rétoricky, ale ve svých plánech – skutečně vezme v potaz? Má taková informace potenciál Kreml opravdu od nasazení jaderných zbraní odradit?

Nemusí ho to odrazovat, protože Kreml je nehodlá použít. On jadernými zbraněmi jenom vyhrožuje. Administrativa na druhé straně pouští tyto signály také přes bývalé generály, ale ve skutečnosti Rusové nemají v záměru jadernou zbraň použít.

Je to strašení tím, aby vznikl strach na druhé straně. To znamená, že i tato druhá strana, Spojené státy, teď rétoricky reaguje. Generál Petraeus samozřejmě neřekl nic, co by nebylo v souladu s oficiální strategií, ale znovu říkám, že jde o kategorii rétorického vzájemného ujišťování. Rusové to, co řekl generál Petraeus, velmi dobře vědí. K tomu jeho vyjádření nepotřebují.

A teď ještě stručně na závěr k tomu, co se děje na bojištích. Jak hodnotíte postup ukrajinských vojsk jak v Lymanu a v dalších vesnicích kolem něj, tak i v Chersonské oblasti?

Úspěšný útok na Lyman a v současné době probíhající velmi úspěšná operace v Chersonu nám naznačují různé věci. Jedna z nich je, že to ukazuje něco o síle ukrajinské armády, protože v operaci kolem Lymanu mohlo být zapojeno až zhruba 20 000 ukrajinských vojáků.

Ani ne den po dokončení této operace ukrajinské síly úspěšně útočí u Chersonu a tam ten počet bude přibližně stejný. Když vezmeme v potaz, že všechny útočící jednotky musí být zajištěny rezervami, které je po nějaké době vystřídají, rotují i v průběhu útoku, tak vám to říká něco o tom, jaká síla na ukrajinské straně je. A to je to, co bude podstatné. Já si myslím, že to skutečně bude rozhodující v příštích fázích konfliktu.