Rusko jako impérium musí přestat existovat, pro mnoho aktérů je to ale nepřijatelné, míní expert

Fronta na Ukrajině se už týdny nehýbe a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj burcuje k nové protiofenzivě. Vyčítá ale Západu, že ztratil cit pro realitu a pocit naléhavosti. „Západní podpory přichází příliš málo a příliš pozdě. Není dostatečná, což je do značné míry způsobeno nepochopením toho, co by mělo přijít po válce," řekl pro Český rozhlas Plus expert na dlouhodobé sociální procesy Jevhen Hlibovyckyj. Interview Plus Praha 17:28 12. ledna 2024

„Západ si zvykl na představu, že Rusko je nepostradatelnou součástí velmocenské architektury světa. Proto je porážka ruské státnosti v rusko-ukrajinské válce pro mnoho aktérů nepřijatelná,“ dodává s tím, že z tohoto hlediska nemůže velmoc prohrát s nejadernou zemí.

Vítězstvím pro Ukrajinu není jen osvobození vlastního území, ale především dosažení trvalého míru. A to není možné bez změny globálních pravidel hry – světový řád se musí přizpůsobit hrozbě, kterou se Rusko spolu se svými partnery, jako je KLDR, stalo pro Ukrajinu i celý civilizovaný svět.

„Rusko jako impérium musí přestat existovat. Jinak bude představovat neustálou hrozbu. A to je něco, co se na Západě velmi často přehlíží, protože je to daleko. Nejsou to občané České republiky, kteří umírají, ani Američané nebo Britové. Umírají Ukrajinci. Ta bolest je v mezinárodním prostředí utlumená. A to je další důvod, proč je Zelenskyj rozčilený,“ vysvětluje.

Západ, a zejména Evropa, si podle Hlibovyckého zvykl, že bezpečnost je samozřejmostí. Proto došlo k rozkladu vojensko-průmyslového komplexu i myšlení politických vůdců. Pomoci Ukrajině zvítězit je přitom nesmírně levné.

„Je to něco kolem 70 eur ročně na hlavu evropského občana. To není mnoho peněz. Za zhruba tři procenta ročního vojenského rozpočtu USA Ukrajina narušila polovinu kapacity ruské armády. Takže Ukrajinci mají právo říkat, že jsou unaveni válkou, ale lidé na kontinentu ne,“ podotýká expert.

Ukrajina bude trpět

Válka podle něj v roce 2024 neskončí a Ukrajinci se už připravují na dlouhý konflikt. Rusko totiž pochopilo, že celou zemi nedobude, snaží se proto ničit vše, kam dosáhne.

Moskva prý neprojevuje žádné signály naznačující vůli ke kompromisu – podmínka demilitarizace Ukrajiny znamená, že Ukrajina přestane existovat.

Hlibovyckyj současně kritizuje i Maďarsko a Polsko, které nadále blokuje dovoz ukrajinského obilí. „Ukrajina má problém se zeměmi, které bývaly impérii a Ukrajina byla součástí jejich území. Je třeba změnit tento model myšlení – vnímání, že jedna země může rozhodovat za jiné, které Západ konvenčně považuje za zastaralé, je stále akceptováno v obchodu a zemědělské politice,“ doplňuje.

„Ukrajina by teď neexistovala, kdybychom nedostali žádnou podporu. Za to jsou Ukrajinci vděční. Ale protahování války bude na úkor Ukrajinců. A v tuto chvíli je vysloveně hrozné, že Ukrajina je omezována tím, že nebude útočit na ruské území určitými zbraněmi. To tedy znamená, že ruské území by nemělo trpět a Ukrajinci by trpět měli,“ upozorňuje.

V roce 2024 podle něj nedojde k průlomu a spousta lidí ještě zbytečně zemře. „To je cena za západní tempo myšlení. Západ se s výzvami vyrovná a Ukrajina nakonec dostane, co potřebuje. Jasnou paralelou jsou britsko-americké vztahy za 2. světové války. Pro Ukrajinu neexistuje jiná civilizační alternativa než Západ. Ukrajina je nedílnou součástí Západu. Ukrajina je jinou verzí Západu.“

