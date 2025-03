Rusko je připraveno na mír, ale musí se mu vyhovět, říká politolog Just

Americký prezident Donald Trump uvedl, že existuje šance na ukončení války na Ukrajině. Jeho vyslanec jednal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který podmínil souhlas s 30denním příměřím řadou požadavků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že ruské podmínky proces jen komplikují. „Rusko není proti příměří, ale je nutné aby byliy dodrženy jeho podmínky,“ říká pro Radiožurnál novinář v Moskvě a politolog Jiří Just. Rozhovor Moskva 16:40 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Kent Nishimura, Evgenia Novozhenina | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Podle zdroje, který cituje agentura Reuters, absolvoval Putin ve čtvrtek večer dlouhou schůzku s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem. Žádné podrobnosti pak ale zveřejněny nebyly. Platí to i nadále, pokud jde o informace z ruských oficiálních míst nebo médií?

Ano, dokonce ani tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nechtěl schůzku Vladimira Putina se Stevem Witkoffem blíže komentovat. Akorát řekl, že se společně setkali, že jednání bylo dlouhé a poté, co zveřejnila ruská média, oba pánové se vydali svými směry.

Vladimir Putin hned po schůzce opustil Kreml, nesetkal se s novináři a odjel do své rezidence za Moskvou. Witkoff asi krátce navštívil americké vyslanectví, a poté se vydal z Ruska do Baku a dál do další destinace. Tudíž to skutečně vypadá, jako kdyby ta schůzka nebyla příliš úspěšná.

Trump věří v konec války na Ukrajině, Putin podmiňuje příměří vlastními požadavky

Jak podávají ruská státní média dotyčný návrh na příměří na Ukrajině? A myslím tím pozici prezidenta Putina.

Ruská média, pokud bychom se podívali do novin, které vyšly dnes (v pátek), tak citují primárně Vladimira Putina, jeho výrok možná, nebo ano, přál bych si příměří. Ale pak zmiňují ty podmínky, tudíž dominuje pohled Ruska, že Rusko by samozřejmě nebylo proti příměří, ale je nutné, aby byly dodrženy ruské podmínky. To dominuje celému ruskému mediálnímu prostoru a je to dáno tím, že toto chce sdělit ruská propaganda, potažmo Kreml svému obyvatelstvu. Že Rusko je připraveno, ale musí mu být vyhověno.

Dá se mezi řádky z vyjádření ruských činitelů číst, jak vážně nebo reálně berou podobný scénář, dohodu o přerušení bojů na 30 dnů a za jakých podmínek? Dodejme, že v západních komentářích je v tomhle směru patrná značná skepse.

I v Rusku panuje mimořádná skepse. Když se objevily informace, že by mohlo být uzavřeno příměří - a mám na mysli, když se Američané a Ukrajinci v saúdskoarabské Džiddě dohodli na možném příměří - tak v Rusku panovalo, až bych řekl, takové těšení. Obzvlášť mezi experty, protože v Rusku panuje takový syndrom minských dohod.

Mám na mysli to, že Rusové považují dohody, které měly zastavit první konflikt na východě Ukrajiny - první minská dohoda byla podepsána v roce 2014, druhá v roce 2015 - za pokus zastavit Rusko, vyzbrojit Ukrajinu a dál pokračovat v konfliktu. Tudíž nevýhodná dohoda pro Rusko, podvod na Rusko a tak dále. To byly první reakce. V současné době ty reakce přetrvávají, nicméně Vladimir Putin skutečně experty a politiky uspokojil tím, že měkce odmítl jakékoliv příměří.

Jak komentují vyhlídky na dočasný klid zbraní na Ukrajině propagandistické debaty v ruských televizích? A jsou jejich hosté stále tak nadšení jako v předchozích týdnech z postupu Donalda Trumpa vůči Ukrajině a unijním spojencům?

Ruská propaganda bezesporu potřebuje, aby i obyvatelé, i ti konzumenti propagandistických pořadů byli nadšeni, aby ukázali dominanci Ruska. Tudíž se skutečně o příměří hovoří, ale z té pozice, že my to příměří nechceme akceptovat.

A co se týče konkrétní osoby Donalda Trumpa, tak tam se spíš zatím zmiňují jeho kladné vlastnosti. Mám na mysli to, že Trump do jisté míry kladně hodnotí Vladimira Putina, kladně hodnotí jednání s Ruskem a to je asi to nejdůležitější, co chce ruská propaganda sdělit. Že Rusko je opět mocnost, se kterou se hovoří. Je to mocnost, se kterou hovoří dokonce sám americký prezident a to je asi ta nejvyšší meta nebo pozice z hlediska ruské propagandy.

Takže se to využívá spíše v tom pozitivním klíči. Zatím Donald Trump ještě nebyl tolik kritizován, protože Trump skutečně zatím ještě nic vážného Rusku neudělal.

Řekl byste, soudě podle svého okolí, příspěvků na sociálních sítích a podobně, že nastal čas, kdy by větší část ruské populace už skutečně uvítala přinejmenším přestávku v bojích na Ukrajině?

Do jisté míry ano. Vidím jistou únavu u lidí, kteří žijí například v Doněcké lidové republice, tudíž v těch ukrajinských regionech, které byly fakticky anektovány ještě v roce 2014. Mám tam své známé a ti jsou mimořádně unaveni válkou. A vím, že unaveni jsou válkou i příbuzní mobilizovaných, těch lidí, kteří byli na podzim roku 2022 doslova vytrženi z civilu a museli povinně na frontu. Tito lidé jsou unavení, protože nemají žádné perspektivy a konec války je pro ně ta nejlepší perspektiva.

Nicméně co se týče ruské většinové společnosti, tak ta stále žije ve válečné iluzi. Válečná iluze je pro ně televize. Televize jim ukazuje vítězství, ukazuje jim to nadšení, a proto nemohou být nijak unaveni válkou, na rozdíl například od Ukrajinců, protože Moskvu a velká města to nebombarduje. Takže ta únava je skutečně spíše jenom u těch lidí, na které doléhá válka.

Můžeme jenom v pár větách nastínit, nakolik momentálně doléhají na ruskou společnost západní sankce, na jejichž prodloužení se v pátek shodli velvyslanci unijních států?

Příliš ne ekonomická situace, která je částečně spojená se sankcemi, ale spíše válečná ekonomika, ta doléhá mnohem víc i prostřednictvím inflace a tak dále. To je asi mnohem horší než unijní sankce.