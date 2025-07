Rusko je režim starých mužů. Dokud Putin udrží disciplínu, válka neskončí, míní expertka Kolenovská

Tlak režimu na běžné Rusy je velký. Co dělají a co si myslí, sleduje ruský stát přímo na jejich vlastních telefonech. Případní oponenti jsou důsledně kontrolováni. „Stavba tohoto systému je v základě hotová. Pokud si vás represivní složky vyberou, jsou schopny zjistit cokoliv,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Daniela Kolenovská, šéfka Katedry ruských a východoevropských studií na Univerzitě Karlově. Osobnost Plus Moskva/Praha 20:41 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Přestože se Rusko soustředí zejména na vývoj vojenských technologií, ve sledování vlastních občanů – a to zejména disentu – nezaostává. Navzdory odchodu IT firem po uvalení sankcí a oslabení know-how se nenaplnily dřívější předpovědi, že se z Ruska stane technologický skanzen.

„Jak se v poslední době postátňuje komunikační struktura, tak si stát znovu zvyšuje kontrolu,“ uvádí historička Kolenovská.

„Abyste v Rusku mohla mít mobilní telefon, musíte se registrovat, což je poměrně složité. Poskytujete spoustu osobních údajů, registrujete se pomocí biometrických údajů a zapsat se musíte i na portál, přes který jsou distribuované sociální dávky a jiné státní služby.“

Policejní složky mají možnost kdykoliv nahlédnout do obsahu telefonu. Děje se tak skrze aplikaci, kterou operátoři povinně instalují do všech zařízení. Veškerá aktivita včetně metadat se také ukládá a archivuje, aby byla státním orgánům k dispozici i zpětně.

Od sociálního odměňování podle čínského vzoru jsou ale ruské orgány ještě daleko, přestože v roce 2022 ji optimisticky avizovaly. „Možnost spolupracovat s Čínou bylo optimistické očekávání původního projektu,“ rekapituluje historička.

„Zároveň případy, které se řešily ve Spojených státech kolem firmy Huawei, vedly k tomu, že si Ruská federace uvědomila, že spolupráce není jednostranně výhodná a že by si jejím prostřednictvím mohla implantovat do svého systému čínské trojské koně.“

Putinovy chyby

Technologický rozmach a tím pádem i další kontrola běžných Rusů zatím brzdí nedostatečné pokrytí 5G sítí a oslabení investic kvůli výdajům a pozornosti, která spíš směřuje k agresi na Ukrajině. Jak se ruská společnost a její sledování změní po konci konfliktu, podle Kolenovské nelze předvídat. Proměna by mohla přijít s porážkou Ruska na frontě, nebo změnou prezidenta.

„Když Rusko v historii prohrálo války, většinou to bylo impulzem k modernizaci ve snaze přesměrovat prostředky, které do té doby šly do armády, raději do rozvoje společnosti a do zvládnutí porážky,“ připomíná expertka.

„Záleží na tom, kam se vydá kremelský systém ve chvíli, kdy přijde o putinskou věrchušku. Předpokládám, že nejsou nesmrtelní, jednou jejich vládnutí skončí a bude otázka, co se bude dít dál.“

Chyby přitom prezident Vladimir Putin dělá podle ní už dnes. Mezi ty nejvýraznější z poslední doby historičky řadí personální omyl v obsazení ministra dopravy Romana Starovojta a jeho údajnou sebevraždu. Anebo znemožnění prezidentské kandidatury Borise Naděždina.

„Byly informace, že se v Rusku volby falšují, ale tady se sami lidé dozvěděli, že podepisovat volební listiny pro Naděždina jde úplně vniveč,“ domnívá se Kolenovská.

„Optimismus jeho kampaně spočíval v tom, že opozice vyzývala lidi, aby přišli do front, protože psychicky jednotlivci pomůže, že se přestane cítit sám. Sounáležitost tady vzniká, aniž se lidé identifikují s jakoukoliv organizací, za což by byli stíháni.“

Argumentace jadernou silou

Režim je v Rusku udržován hlavně jeho představiteli, kterým aktuální podoba a rozložení sil vyhovuje, zdůrazňuje expertka.

„Je to systém starých mužů, kteří potřebují stabilitu. Nechtějí změnu, ani vítězství, ani prohru,“ věří. „Nikdo ovšem nestojí o to, aby společnost ustrnula v roce 2022, takže ten systém, jak je dneska ustaven, jistě skončí.“

Zatím se ale Putinovi daří udržet jak svoji moc a pozici, tak disciplínu ruských občanů. Proto může dále vést výbojnou válku a odmítat návrhy západních států na mírová jednání.

„V tuto chvíli Rusko není na bojišti v defenzivě, pořád pomalu postupuje. Stále jsou ruští muži ochotni prodat svoje životy za vyšší plat, stále jsou lidé motivovaní bojovat za Rusko jako za svoji vlast,“ uzavírá Kolenovská a dodává:

„No a ve chvíli, kdy by začali prohrávat, tak tu pořád je argumentace jadernou silou Ruska, kterou nemůžete prostě překročit.“

Proč začal Putin dělat personální chyby? Čeká Rusko optimistická budoucnost? A vědí Rusové, že žijí v policejním státě? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru v úvodu článku.