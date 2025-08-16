‚Rusko je velmoc a oni ne.‘ Trump apeluje na Zelenského, aby souhlasil se schůzkou s Putinem
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil v noci na sobotu po summitu s šéfem Kremlu na Aljašce v rozhovoru se stanicí Fox News. Schůzky by se podle svých slov mohl zúčastnit i on sám.
S Putinem americký prezident podle svých slov hovořil mimo jiné i o možných výměnách území mezi Moskvou a Kyjevem nebo bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Kyjev se zatím k těmto zprávám nevyjádřil.
„Myslím, že to jsou body, o kterých jsme jednali a v zásadě se shodli,“ odpověděl na otázku ohledně možných územních ústupků Rusku a případných amerických bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
Dodal, že znepřátelené strany by se rovněž mohly domluvit na další výměně válečných zajatců.
„Myslím, že teď budou domlouvat schůzku mezi prezidentem Zelenským, prezidentem Putinem a mnou,“ řekl Trump v rozhovoru s moderátorem Seanem Hannitym.
„Nyní je opravdu na prezidentu Zelenském, aby to udělal. A řekl bych, že i evropské země by se do toho měly trochu zapojit,“ dodal.
Zelenskyj ani nikdo z evropských představitelů na páteční summit do Anchorage pozván nebyl. Trump dával před summitem najevo, že jedním z účelů jednání je připravit možnou schůzku mezi Putinem a Zelenským.
Šéf Bílého domu po americko-ruském summitu dále prohlásil, že by prezidentovi Zelenskému poradil, aby se s Ruskem dohodl. „Podívejte, Rusko je velmoc a oni ne,“ řekl.
Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem, Kyjev už dříve opakovaně souhlasil s americkým návrhem na příměří, Rusko nikoliv. Zelenskyj zároveň opakovaně vyloučil možnost odevzdání ukrajinského území Rusku.
Trump nyní dále řekl, že zatím nemusí uvažovat o odvetných sekundárních clech pro země nakupující ruskou ropu. „Možná o tom budu muset uvažovat za dva nebo tři týdny, ale teď o tom nemusíme přemýšlet. Myslím, že schůzka proběhla velmi dobře,“ dodal.