Johnson: Stopa jedu vede neúprosně do Kremlu, Británie má důkazy

Stopa z vyšetřování původu látky použité při útoku proti dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři směřuje neúprosně do Kremlu. Řekl to v neděli britský ministr zahraničí Boris Johnson. Ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimir Čižov naopak naznačil, že by použitá smrtící nervová látka mohla pocházet z Británie.

