Rusko je hlavní vývozce zbraní do jihovýchodní Asie, předběhlo i USA. Je levnější a neklade si podmínky

Největším prodejcem zbraní do oblasti jihovýchodní Asie je v současnosti už Rusko. Podle hongkongského deníku The South China Morning Post tam za posledních osm let vyvezlo zbraně v přepočtu za 200 miliard korun. A překonalo tak tradičního prodejce, kterým jsou Spojené státy.

Moskva 11:21 26. října 2019