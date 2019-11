Dvakrát ho otrávili, dvakrát skončil v umělém spánku s minimální šancí na přežití. A dvakrát doslova vstal z mrtvých. Ruský opoziční politik a novinář Vladimir Kara-Murza si v Praze převzal ocenění Ústavu pro studium totalitních režimů. Jaké je to vracet se do země, kde kvůli odlišným politickým názorům jde o život? A jak se podle něj změnilo Rusko za 20 let, kdy je u moci Vladimir Putin?