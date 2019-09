Putin ztrácí podporu, ale neznamená to, že posílí demokraté, odhaduje novinář Dorazín

Rusko po nedělních komunálních volbách sečetlo hlasy (poznamenané nízkou účastí voličů). Vládní strana Jednotné Rusko, blízká politice Kremlu, v Moskvě podstatně oslabila, i když si na radnici zachovala většinu. Kandidáti s její podporou získali 25 ze 45 mandátů (až dosud jich měli 38). Podle zpravodaje Martina Dorazína vedení Jednotného Ruska poradilo svým členům, aby ve volbách kandidovali sami za sebe, tedy jako tzv. Nezávislí. Interview Plus Praha 19:21 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ke komunálním volbám v Rusku přišlo jen necelých 22 % voličů. | Foto: Pavel Golovkin | Zdroj: ČTK/AP

Předseda strany a zároveň premiér Dmitrij Medvěděv tím prý chtěl zmírnit škody, a to s ohledem na klesající preference. Dorazín upozorňuje na velmi nízkou volební účast, přišlo jen necelých 22 % voličů.

„Lidé hlasovali nohama. Dali najevo svou nedůvěru vůči Putinovi i celému systému. Je to docela vážný signál, který bude muset Kreml a vládní strana zpracovat,“ vysvětluje.

Opoziční lídr Alexej Navalnyj před volbami vyzval voliče, aby volili kandidáta, který má největší šanci proti nominantovi Jednotného Ruska. Asi i proto získali v Moskvě komunisté hned 13 mandátů. Strana je jinak silná hlavně v regionech. Čtyři křesla má liberální hnutí Jabloko, tři pak levicová strana Spravedlivé Rusko.

Putin ztrácí podporu

Ve volbách gubernátorů uspělo všech 16 politiků podporovaných Jednotným Ruskem, kteří v neděli obhajovali mandát. Naopak v místních parlamentech vládní strana celkově prohrála a do zastupitelstev se dostalo i množství kandidátů tzv. systémové opozice, která v parlamentu často podporuje vládní politiku.

Zvláště v Petrohradě podle Dorazína došlo k rozsáhlému porušování volebního zákona a pravidel – nebýt toho, byla by tam situace podobná jako v Moskvě.

„Zpupná moc dává na odiv své bohatství, své paláce a jachty. Lidé, kteří chudnou a chudnou, to samozřejmě vidí. A aniž by podporovali Alexeje Navalného, tak budou stále více hlasovat protestně.“ Martin Dorazín

V regionech naopak získávají komunisté a nacionalisté Vladimira Žirinovského. Tamní obyvatelé totiž mají velmi zkreslené informace ze státních médií, která například o letních demonstracích proti vyloučení nezávislých kandidátů v Moskvě informují okrajově. Případně jen jako o protestech hrstky zkrachovalců placených ze Západu.

Podle Dorazína se od Putina začínají odvracet ty vrstvy obyvatel, o které se dosud opíral a poskytoval jim různé jistoty. „Zřejmě bude zesilovat represivní metody, a to bude vyvolávat protitlak. Nebojácných lidí je stále víc, zejména mladých. To dává naději do budoucna, že se může něco změnit. Ale nebude to brzy,“ konstatuje.

Opozici chybí sjednotitel

V Rusku se budou v roce 2021 konat parlamentní volby a Dorazín varuje, že nutně nemusí skončit posílením demokratické opozice, ale naopak nacionalistů a komunistů.

Sjednocení demokratických stran brání zejména ambice jejich vůdců, kteří mezi sebou nemají ideální vztahy. Otázkou je prý i to, jakou by opoziční blok měl mít ideologii – liberální proud totiž rozhodně nepatří k nejsilnějším.

„Opozici chybí jednoznačný vůdce, kterým býval zavražděný Boris Němcov. On totiž kolem sebe dokázal sjednotit lidi různých (neextrémních) politických názorů. Dokázal, že umí spravovat stát jako vicepremiér a gubernátor. A hlavně − měl obrovské charisma. Teď chybí osobnost, která by opozici sjednocovala, ne štěpila,“ říká Dorazín.

Liberální část opozice má problém s Alexejem Navalným kvůli jeho nacionalistickým a populistickým postojům. On se naopak snaží oslovovat hlavně mladé lidi prostřednictvím sociálních sítí.

„Proto ruský režim tolik tlačí na svobodu internetu. Chce ho úplně odstřihnout od světového. Aby lidé neměli přístup k informacím ze zahraničí a nemohli se domlouvat mezi sebou,“ popisuje současný zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku.

