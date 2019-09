Komunální volby v Rusku: Moskvu znovu ovládne strana blízká Putinovi, její vliv ale výrazně oslabil

Rusko sčítá hlasy po volební neděli. Vládní strana Jednotné Rusko, která má blízko k politice Kremlu, obsadí po nedělních komunálních volbách 25 ze 45 křesel zastupitelů na moskevské radnici. Po sečtení více než 99 procent hlasů o tom dnes informovala agentura Interfax. Třináct mandátů ale získali komunisté, tři obsadí liberální hnutí Jabloko. Moskva 9:26 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost v jedné ze škol v moskevském Tverském rajonu. | Foto: Ivana Milenkovičová

Komunální volby se v neděli konaly ve více než 80 regionech Ruské federace. Hlasování v Moskvě ale vyvolává největší pozornost.

V hlavním městě to podle téměř konečných výsledků vypadá, že 20 mandátů, tedy téměř polovinu, získají kandidáti nepodporovaní vládní stranou Jednotné Rusko, hlavně komunisté, kteří mohou získat třináct mandátů. Do moskevské dumy by se ale mohla hned se třemi poslanci vrátit také opoziční neparlamentní strana Jabloko.

Řada opozičních politiků ve volbách v hlavním městě kandidovat nesměla, protože úřady více než padesáti z nich zakázaly kandidovat kvůli údajným formálním nesrovnalostem při registraci. V Moskvě se kvůli tomu v posledních týdnech několikrát demonstrovalo.

U soudu si - na třetí pokus - nakonec vymohl právo kandidovat jediný z odmítnutých, veterán opozičního liberálního hnutí Jabloko Sergej Mitrochin. Podle agentury Interfax se do moskevského zastupitelstva nakonec dostal.

Opozice před volbami vyzvala k „chytrému hlasování“, při němž měli lidé ve volbách takticky podpořit kandidáta nespojovaného s Kremlem, který bude mít největší šance na zvolení. Podle agentury DPA se zdá, že tato strategie slavila úspěch.

V regionech naopak podle průběžných výsledků vládní strana Jednotné Rusko drží svou pozici. Získat většinu může v 11 z celkem 13 zákonodárných sněmů, do kterých se volilo.

A posty obhájili také stávající gubernátoři z Jednotného Ruska, včetně gubernátora Petrohradu.

Zahraniční pozorovatelé na ruské místní volby pozváni nebyli. V Moskevské oblasti místní komise doporučila zrušit kvůli podvodům volby v jednom okrsku obce Sergijev Posad vzdálené asi 55 kilometrů severovýchodně od hlavního města.