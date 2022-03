ONLINE: Ruský konvoj míří k Záporožské jaderné elektrárně. Enerhodar je ostřelován, uvedl starosta

Ruská vojska se přiblížila k Enerhodaru ve středu, civilisté je ale nepustili do města, uvedla agentura Unian. Ve čtvrtek starosta Orlov sdělil, že se k městu blíží kolona více než 100 těžkých vozidel. Ruské síly podle něj ostřelovaly barikádu a použily zbraně proti civilistům.

Nothing to see here. Just fierce fighting near to Europe’s biggest atomic power station in Enerhodar, Ukraine. pic.twitter.com/2y8PbbqJf8