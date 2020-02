Rusko kvůli obavám z koronaviru zakáže vstup čínským občanům, oznámilo ministerstvo

Z obavy před šířením nového koronaviru zakáže Rusko od čtvrtka vstup čínským občanům do země. Oznámilo to v úterý ruské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz se bude týkat čínských občanů, kteří by chtěli do Ruska cestovat ze soukromých nebo pracovních důvodů, vztahuje se i na turismus a studijní pobyty.

