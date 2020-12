Rusko hlásí v posledních dnech rekordní nárůsty nakažených. Pod tlakem jsou i nepřipravené regiony

Rusko zápolí s nárůstem nakažených novým koronavirem. Za poslední dny několikrát ohlásilo nejvyšší počty nových případů od začátku pandemie. Podle poslední statistiky se infekce během jednoho dne potvrdila u více než 27 000 lidí. Na rozdíl od jara dopadá pandemie ve velkém už nejenom na Moskvu, ale i na vzdálené a mnohem hůře připravené regiony. Moskva 14:03 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvážněji dopadá epidemická situace v Rusku na regiony, kam se nákaza přesunula (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Na slavném sovětském výstavišti VDNCh to skoro vypadá, jako by žádná pandemie ani nebyla. Na bruslaře tu čeká největší moskevské kluziště. Z tlampačů vyhrává hudba a areál zdobí nákladná sváteční výzdoba. Jen o kus dál, v jednom z největších výstavních pavilonů, je ale situace o dost jiná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Epidemická situace v Rusku dopadá i na hůře připravené regiony. Poslechněte si reportáž Ivany Milenkovičové

„Leží tu moje máma. Už týden. Přinesl jsem nějaké bonbony, sušenky, trička a hygienické potřeby,“ říká pan Dmitrij, když se snaží předat u vchodu v igelitce alespoň pár drobností.

Mamutí výstavní halu nechal starosta Moskvy Sergej Sobjanin už na jaře přeměnit na moderní polní nemocnici s dvanácti sty lůžky. Matka pana Dmitrije měla štěstí, že skončila v jedné z těch lepších nemocnic.

Jak říká Anastasija Vasiljevová, předsedkyně Aliance lékařů, nezávislých zdravotnických odborů, mimo hlavní město je situace o poznání horší. „U nás dostanete náležitou zdravotní péči jenom v Moskvě. Možná ještě ve velkých městech, jako je Petrohrad, byť i tam je situace obtížná, Jekatěrinburg, Ufa nebo Kazaň.“

Regionální ohniska

Právě na ruské regiony přitom aktuálně dopadá pandemie nejvíc. Podle Anastasije Vasiljevové se teprve teď nákaza v masovém měřítku dostala mimo Moskvu. „Na jaře, potažmo v létě, to byla jednotlivá ohniska v určitých nemocnicích, malých městech, kam to někdo zavezl. Teď je to ale rozsáhlý proces. Nákaza zasáhla už prakticky všechny regiony,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Plné nemocnice i fronty sanitek. Covidová realita na Krymu se jeví kritičtěji, než ukazují oficiální data Číst článek

I když se podle ruského ministra zdravotnictví Michaila Muraška víc než tři čtvrtiny pacientů léčí doma, v celostátním průměru je obsazených na 80 procent lůžek. A někde je situace ještě vážnější. „Méně než 5 procent volných lůžek vykazuje 17 regionů Ruské federace,“ připustil tento týden ministr.

Rusko v posledních dnech několikrát ohlásilo rekordní počty nakažených i mrtvých. Sama Vasiljevová má ale k oficiálním číslům velké výhrady. „Naší statistice se nedá vůbec věřit. Myslím, že sami tohle dobře víte. Protože jestli jsou přeplněné márnice, jestli nejsou místa v nemocnicích, pak samozřejmě statistika musí být ponížená třeba desetkrát,“ tvrdí. Ruské úřady opakovaně odmítly, že by s daty jakkoliv manipulovaly.

Podmínky ve zdravotnictví

O poměrech v Rusku mluví Anastasija Vasiljevová velmi kriticky. Stejně jako opoziční politik Alexej Navalnyj, s nímž její Aliance lékařů spolupracuje. Stejně jako on na sociálních sítích upozorňuje na případy korupce, nedodržování zákonů a špatné podmínky zaměstnanců nebo zastaralé vybavení.

Rusko začalo používat Sputnik V. Kdo se chce očkovat, musí přinést negativní test a občanský průkaz Číst článek

Ruské zdravotnictví podle ní teď doplácí na rozsáhlou optimalizaci posledních let. Řadu pracovních míst zrušili, stejně tak mnohá oddělení, někdy i celé nemocnice. Mezi nimi i ty infekční. Jenom v Moskvě podle jejích slov zanikly tři velké infekční nemocnice.

„Byl tu přitom čas na přípravu. Přes léto se mohly regiony připravit,“ namítá Vasiljevová. „Bohužel se to nestalo. A situace v regionech teď připomíná něco naprosto strašného. To se ani nedá popsat slovy. Je nedostatek nemocnic i zdravotnického personálu. Je to opravdový kolaps.“

Podle ní se oproti jaru sice zlepšilo zásobování zdravotníků v první linii ochrannými pomůckami. Přesto se mnozí nakazí. A přibývá i obětí. Kolik jich aktuálně je, to ruské úřady nezveřejňují. „Oficiální statistiku úmrtí zdravotníků nikdy neuvidíte. Prostě proto, že bude ukazovat neschopnost Ruska zajistit jim ochranu a zabránit úmrtí zdravotníků ve srovnání s dalšími zeměmi,“ argumentuje Vasiljevová.

Internetový soupis jmen, který začali sami příbuzní a přátelé zemřelých zdravotníků vytvářet, obsahuje momentálně něco kolem jednoho tisíce jmen.