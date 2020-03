Moskvané zůstanou kvůli koronaviru od pondělí doma, ven budou moct jen v nutných případech

Starosta Moskvy #Sobjanin zakázal kvůli #COVID obyvatelům metropole od zítřka vycházet ven s výjimkou cest do práce, k lekáři, do nejbližšího obchodu/lékárny a venčení mazlíčků do 100 m od bydliště. Platí to pro všechny nehledě na věk. Jen #Moskva hlásí přes tisíc případů nákazy.