Rusko hlásí 890 úmrtí s covidem za den, nejvíc od počátku pandemie. Nakažených přibylo 25 769

Rusko v neděli oznámilo za poslední den 890 úmrtí spojených s nemocí covid-19, je to nejvyšší denní bilance v této zemi od počátku pandemie. Nakažených za posledních 24 hodin evidují v Rusku 25 769, což je nejvyšší denní údaj od začátku ledna, informovala agentura TASS. Moskva 12:30 3. října 2021

Nejvyšší počty úmrtí s covidem-19 od počátku pandemie evidují v Rusku tento týden už několik dní, v úterý to bylo 852 a počet se dál zvyšoval. Více než 800 mrtvých denně s covidem zaznamenávají v Rusku dva týdny.

Rostou i počty nově potvrzených nákaz koronavirem SARS-CoV-2, a to zhruba od září. Nejnovější údaj 25 769 je nejvyšší od začátku ledna, podobně vysoká čísla byla i v polovině července. Od ledna do června byla epidemická situace v zemi výrazně lepší. Dosud nejvíce nákaz tímto virem za den se v Rusku potvrdilo loni 24. prosinci, kdy to bylo 29.935 nákaz.

V zemi s asi 146 miliony obyvatel se dosud potvrdilo na 7,59 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 v Číně. Podle vládního krizového štábu zemřelo v Rusku v souvislosti s tímto virem 209 918 lidí, uvedla v neděli agentura TASS.