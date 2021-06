V Rusku stoupá počet nakažených, starosta Moskvy nařídil lidem, aby týden nechodili do práce

V hlavním městě Moskvě přibylo za den 7704 nově nakažených, což je největší jednodenní nárůst od 24. prosince. Starosta města Sergej Sobjanin kvůli omezení šíření nemoci v sobotu obyvatelům nařídil, aby celý příští týden nechodili do práce. Týdenní míra nárůstu nákazy v metropoli se zvýšila o více než 100 procent. Ve 12milionové Moskvě se od začátku pandemie podle nejnovějších údajů už nakazilo 1 234 717 lidí.

Od vypuknutí pandemie se nemocí covid-19 v zemi, která má zhruba 146 milionů obyvatel, infikovalo 5 208 687 lidí. Z nich 126 430 po nákaze zemřelo. Ruský statistický úřad uvádí za období od dubna 2020 do dubna 2021 zhruba 270 000 zemřelých s covidem-19.

Prezident Vladimir Putin v sobotu podle agentury Interfax řekl, že proti covidu-19 je v Rusku zatím očkováno 18 milionů lidí. Země také otestovala vakcínu proti covidu-19 ve formě nosního spreje. Vakcína má být vhodná pro děti od osmi do 12 let a na trh by měla být uvedena v září.