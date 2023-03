Putina by rádi nahradili Kadyrov, Prigožin nebo ‚Igor Hrozný‘. Pohání je ctižádost a kritika systému

Ruskou armádu otevřeně kritizují šéf žoldácké Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, brutální čečenský vládce Ramzan Kadyrov nebo Igor Girkin, kterému se kvůli masakrům bosenských muslimů říká Igor Hrozný a který je rovněž obviňován ze sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou v roce 2014.

Všechny tři pohání ctižádost. Jejich kritika je ale i odrazem názoru ruských vojenských odborníků, protože Putinova invaze neprobíhá podle plánu.

Prigožin veřejně prohlásil, že ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník hlavního štábu armády Valerij Gerasimov schválně zastavili přísun munice Wagnerově skupině, která bojuje v Bachmutu, a obvinil je z velezrady.

Nařkl ruskou armádu, že si neprávem připisuje zásluhy za vojenský postup u Soledaru, za který se zasloužili jeho wagnerovci a který byl prvním ruským úspěchem po mnoha měsících.

Putin zpočátku spoléhal na profesionály, ale nakonec dal přednost Prigožinovi, který verbuje vojáky ve věznicích, jak server iROZHLAS.cz psal zde. Wagnerova skupina už den po jeho kritice požadovanou munici dostala a ministerstvo obrany se muselo zapřít a veřejně pochválit „odvahu“ Prigožinových bojovníků.

Prigožin verboval řadu let žoldáky k bojům za ruské zájmy v Sýrii, Libyi a dalších zemích. Podle expertů se ale čím dál víc touží stát významnou osobností, a proto se vyjadřuje jako politik, nikoliv jako soukromý podnikatel. I když je napojení Wagnerovy skupiny na Kreml nesporné, ruský stát Prigožinovy žoldáky nikdy oficiálně neuznal.

I na Ukrajině měli zůstat ve stínu, dodávat na frontu muže jako potravu pro děla a provádět operace, které může Rusko popřít. Teď ale Prigožin kritizuje představitele ruského ministerstva obrany a prezentuje se jako horlivý nacionalista, který se snaží chránit čest Ruska a svých mužů.

Podle odborníků má v poslední době pocit, že je nepostradatelný. Chová se jako válečný hrdina, protože ví, že Putin ho potřebuje víc než kdy jindy.

Navíc chce mít větší politický vliv a dostat se do Kremlu. S tím se ale tamější elita nikdy nesmíří. Podle ruského podnikatele a opozičního aktivisty Michaila Chodorkovského to vlivné osobnosti z Putinova okruhu dráždí a znepokojený je i šéf Kremlu.

Profesorka ruské politiky na Ruském institutu King’s College Gulnaz Šarafutdinovová si myslí, že pomyslná soutěž o to, kdo pro vítězství ve válce udělal víc, by mohla některé lidi vynést do popředí jako případné kandidáty na příštího prezidenta.

Čečenský vůdce Kadyrov se sice nesnaží Putina nahradit, ale zpochybňuje jeho prozíravost a naznačuje, že prezident nemá o ukrajinské realitě přesnou představu. Experti říkají, že tento bývalý povstalec a dnešní ruský spojenec je pro Moskvu nesmírně důležitý.

Kreml posílá na okupovaná ukrajinská území skupiny Čečenců, aby tam pomohli proměnit ukrajinskou státní strukturu na ruskou, ale využívá i Kadyrovových zkušeností s potlačováním vzpurných davů násilnými prostředky.

Podle ruské analytičky z Institutu pro studium války Kateryny Stěpaněnkové jsou hlavní Kadyrovovou motivací obchodní zájmy. „Chce na okupovaných územích loupit. Máme zprávy, že někteří jeho lidé si v Mariupolu přivlastnili i celé továrny,“ upozorňuje.

To se nemusí líbit jiným Rusům, například Igoru Girkinovi, ruskému veteránovi a bývalému ministru obrany samozvané Doněcké lidové republiky. Připisuje si zásluhy za ruskou anexi Krymu a tvrdí, že dobývání poloostrova v roce 2014 zahájil jeho útok na ukrajinský Slovjansk.

Igor Girkin says Russia needs a Chinese "lend-lease" if it’s to continue fighting in Ukraine "with any level of success"



He complains that Russian generals led by the "cretin" Gerasimov are burning through armour at a rate that Russian defence plants can’t withstand pic.twitter.com/ndNnEhrR5X