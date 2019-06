Kreml stále více naslouchá pravoslavným mystikům. Jedním z nich je zpovědník patriarchy Kirilla

Ruští politici se stále více spoléhají na pravoslavné mnichy a svaté muže. Tím nejznámějším je v současném Rusku Ilij Nozdrin, zpovědník patriarchy Kirilla. Údajně umí uzdravovat i předvídat politickou budoucnost. V reportáži o tom píše ruský server Projekt, kam přispívá konsorcium ruských investigativních novinářů. Svět ve 20 minutách Moskva 11:00 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Politici za Ilijem chodí i kvůli duchovnímu očišťování, a také proto, aby si zajistili politickou budoucnost. Ilij podle Projektu není sám, takoví pravoslavní stařešinové jsou nablízku většině ruských špiček, protože gubernátoři a další se dnem i nocí obávají o svůj majetek i postavení. „Ilij je ale nejpopulárnější zejména v Kremlu,“ píší hlavní autoři článku Michail Rubin a Roman Badanin.

Ilij Nozdrin je sedmaosmdesátiletý, životem těžce zkoušený muž, s dlouhou bílou bradkou a výraznými lícními kostmi. Jeho účet na instagramu se těší velké oblibě. Tím spíš ale není snadné ho zastihnout.

Reportéři Projektu jej hledali v patriarchově sídle v Peredělkinu u Moskvy. Ze všech stran ale dostávali odpovědi, že Ilij není k zastižení. Uprostřed chrámu svatého Igora se jen nacházela černá skříňka s nápisem: Vzkazy pro starce Ilije.

Ten sídlí v Peredělkinu od roku 2009, kdy se stal zpovědníkem hlavy ruské církve. Jsou to ostatně spolužáci z někdejšího Leningradského teologického semináře. Ilij jezdí landroverem a má ochranku. „On sám ale nepotřebuje vůbec nic,“ ujistili Projekt lidé z úřadu patriarchy.

Podle serveru se nejmenovaný gubernátor dočkal v roce 2013 od Ilije zvláštní rady. Řekl mu, aby zapudil milenku a odešel i od své manželky. „Vidíte snad v blízkosti Vladimira Putina nějaké ženy?“ zeptal se jej. A zadruhé mu doporučil, aby se staral o přírodu - konkrétně aby ve svém regionu řešil problém s ekologicky závadnou celulózkou.

Ateismus jako satanismus

Právě svými kontakty s prezidentem Putinem zvyšuje Ilij svůj význam mezi vysoce postavenými lidmi. Nejmenovaný úředník Projektu tvrdil, že prostřednictvím pravoslavného stařešiny lze dostat jakýkoli vzkaz k hlavě státu za pouhé dva dny.

Podle Projektu je Ilij Nozdrin radikálním antikomunistou. Jeho rodiče přišli po bolševické revoluci o vše a on pod tlakem vstoupil během vojenské služby do Komsomolu. Už počátkem 50. let ale spálil členskou legitimaci a v současnosti říkává, že „ateismus je doslova a do písmene totožný se satanismem“.

Vždy ostře odsuzoval Stalina, který je pro něj obyčejným zločincem. Je i proti oživování Stalinova kultu, který prý přivodí celému Rusku záhubu. A Lenina vnímá jako člověka, který hluboce nenáviděl ruský národ. Prý to byl „zloděj všech zlodějů“. Ilij také vystupuje jako rozhodný odpůrce potratů.

Mnichem se stal v březnu 1966. Na paměť arménského mučedníka dostal jméno Iljan. Následujících deset let působil v pskovsko-pečorské lávře. V období 1976 až 1989 byl zpovědníkem ve skalním chrámu na Athosu na řeckém poloostrově Chalkidiki. Jde o jedno z nejsvětějších míst pravoslaví, které podle legend daroval sám Hospodin Panně Marii.

Modlete se za Putina

Projekt také líčí, jak si Putin coby nový prezident lámal hlavu, jak oslovit tehdejšího patriarchu Alexije II. Nakonec vynechal protokolárně správné „Vaše svatosti“ a místo toho řekl „Buďte zdráv, Alexeji Michajloviči“. Časem se ale Putin s pravoslavnými rituály sžil. Bývalý mluvčí synodu Vsevolod Čaplin přesto tvrdí, že Putinův vztah ke křesťanství je dvojznačný. Rozhodně si nenechá svatými muži do svých záležitostí mluvit.

S Ilijem se ovšem setkal několikrát, což potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. V březnu 2017 mu osobně telefonicky gratuloval k 85. narozeninám. „Takže není divu, že staršina opakovaně odsuzuje demonstrace proti prezidentovi,“ píše Projekt.

Protesty na Bolotném náměstí z roku 2012 podle něj byly nebezpečnější než ukrajinská Oranžová revoluce. Demonstranty nazývá Ilij odpadem společnosti. Prý probouzejí pekelné mocnosti, které by mohly vše uvrhnout do chaosu.

Před volbami v roce 2018 už otevřeně agitoval za Putina. Prý je zárukou, že se k moci opět nedostanou ateisté. „A poutníkům opakovaně klade na srdce, aby se nepřestávali za prezidenta modlit,“ řekl nejmenovaný starý kněz novinářům z ruského serveru Projekt.