ONLINE: Člun a tři vodní skútry. Rusko mělo překazit pokus o ukrajinské vylodění na Krymu

Bude Trump novým šéfem Sněmovny reprezentantů? Navrhnout ho chce texaský kongresman

Otázkou ale je, jestli bude mít Trump o tuto funkci zájem. V roce 2022 ještě předtím, než republikáni ovládli sněmovnu, to odmítal. „Ne, není to něco, co bych chtěl dělat,“ řekl tehdy.