ONLINE: Rusko začalo stavět novou železnici na Krym. Povede přes okupovaná území na Ukrajině

Ruské úřady začaly s výstavbou nové železnice, která má vést přes Ruskem okupovaná území na Ukrajině a propojit poloostrov Krym s Rostovem na Donu v jižní části Ruska. Agenturu RIA Novosti o začátku výstavby informoval šéf Ruskem nastolené správy v ukrajinské Záporožské oblasti Jevhen Balickyj. Uvedl, že výstavba už začala „ze strany Doněcku" na východní Ukrajině. Sledujeme online Kyjev/Moskva 19:28 6. listopadu 2023

Současná železniční trať z Rostovské oblasti směrem na Ruskem okupovaný poloostrov Krym prochází přes město Záporoží, které je pod kontrolou Kyjeva. Nová trať podle Balického povede přes Ruskem kontrolovanou Jakymivku, železniční uzel v jižní části Ukrajiny, a přes Berďansk a Mariupol.

Nová železniční trať by měla „vyřešit cíle vojáků“, sdělil Balickyj. „A hlavně se vyřeší otázka vývozu obilí na kontinent, železné rudy, železného šrotu, uhlí a mnoha dalších surovin, které je potřeba spojit s velkou zemí,“ uvedl představitel ruské okupační správy.

Ukrajina už v minulosti opakovaně obvinila Rusko, že z okupovaných území vyváží obilí a další přírodní bohatství.

„Jezdit přes Krymský most je nejenom dlouhé, ale most je v současnosti kromě toho předmětem zvýšeného nebezpečí,“ uvedl také Balickyj ohledně další železniční trati, která vede z Krymu přes Krymský most do Krasnodarského kraje na jihu Ruska.

Ukrajinské síly od začátku ruské invaze na Ukrajinu několikrát na Krymský most zaútočily a přerušily na něm dopravu.