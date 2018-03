Kandidátka na ruského prezidenta Sobčaková: Nejdůležitější je, abychom společně bojovali za naše práva

Osm kandidátů se uchází o funkci ruského prezidenta. Volby se konají už tuto neděli a není pochyb o tom, že největším favoritem je Vladimír Putin. Nejvýraznějším a nejaktivnějším protikandidátem, přesněji protikandidátkou, je novinářka Ksenija Sobčaková, dcera reformátora a bývalého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka. Moskva 19:45 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ksenija Sobčáková na mítinku s voliči | Foto: Evgeny Kozyrev | Zdroj: Reuters

Ksenije Sobčaková má za sebou pětiměsíční předvolební kampaň vedenou v profesionálním západním stylu. Zkušeností má jako novinářka, moderátorka a hvězda showbyznysu dost.

Pasovala se do role kandidátky proti všem, což bylo ostatně její heslo, které mnozí tak úplně nepochopili. Proč proti všem?

Ksenija je ale nejen půvabná a mediálně protřelá, ale také vzdělaná a v politice vlastně vyrostla. Ví, že v nedělních volbách získá maximálně několik procent hlasů, ale pokládá to za startovní vklad do dalšího politického života.

Společně s dalším výrazným opozičním politikem liberálního ražení Dmitrijem Gudkovem Sobčaková oznámila založení nové strany – Strany změn.

„Chcete svobodné Rusko? Chcete mladé Rusko? Rusko obnovené? Proto jsme se s Dimou rozhodli sjednotit. Nejdůležitější totiž je, abychom společně a jednotně bojovali za naše práva a svobody. Za vaše práva a vaše svobody. Vy tady jste moc!“ řekla Sobčaková na setkání v Moskvě.

'Krade peníze i čas'

Dmitrij Gudkov pak upřesnil, co mu a Sobčakové vadí na osmnácti letech vlády Vladimíra Putina a jeho okolí.

„Oni kradou nejen naše peníze, ale také náš čas. Rozhlédnete-li se kolem, uvidíte, jak se svět ve srovnání s naší zemí rozvíjí. Dojde vám, že nám ukradli 18 let života. Je to období promarněných možností. Zatímco Elon Musk naučil přistávat rakety, my jsme rozkradli kosmodrom. Oni vyrábějí smartphony a u nás zavírají lidi do vězení za liky a sdílení příspěvků. Oni vypouštějí satelity a přemýšlejí o tom, jak dát všem internet zdarma, a my vymýšlíme, jak ty satelity sestřelit,“ řekl na setkání Gudkov.

Politický život nekončí volbami

V obrovském sále Adrenalin Stadium se shromáždily asi dva tisíce lidí, kteří sem prošli přísnou kontrolou. U vchodu rozdávali vlajky, volební hesla Ksenije Sobčakové a zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku Martin Dorazín, který se setkání také zúčastnil, zde také potkal jednoho z vůdců opozice Marka Galperina, který se před nedávnem dostal na svobodu.

Přesněji řečeno, bylo mu zrušeno domácí vězení. Strávil v něm osm měsíců a říká, že teď je potřeba sjednotit opoziční síly.

„Mnozí politici se objevují před volbami a potom mizí. Nechci o Kseniji Anatoljevně mluvit nějak špatně, zvláště ne na jejím mítinku, ale několik let jsme o ní jako o političce neslyšeli. Pohybovala se v showbyznysu a před pouhými pěti měsíci se rozhodla kandidovat. Kandidát za Komunistickou stranu Grudinin to oznámil ještě později – až na konci roku. Opravdový politik se tak nechová. Bojuje neustále. Politický život nekončí 19. března, den po volbách, ale pokračuje. Všichni se musíme sjednotit na základě jedné jednoduché myšlenky: vyměnit moc,“ řekl Radiožurnálu Galperin.

'Mluvila příliš obecně'

Mladé lékařky Marie a Jekatěrina se přišly na mítink Ksenije Sobčakové podívat spíš ze zvědavosti než z přesvědčení.

„Nejspíš ji budu volit, ale ještě nejsem úplně rozhodnutá. Ještě se podívám na ostatní kandidáty, ale zřejmě mezi nimi nikoho dobrého nenajdu. Ksenija mluvila příliš obecně a neřekla nic konkrétního. Uvidíme,“ řekla jedna z lékařek.

„Chtěla bych vidět novou opozici, volit asi budu Sobčakovou. Ještě je tu možnost volby bojkotovat, ale nemyslím si, že je to správné. Když k volbám nepůjdu, nebude jasné, jestli je to můj postoj, nebo je mi všechno lhostejné. A já chci svůj postoj dát najevo. Například tím, že znehodnotím hlasovací lístek. To je taky varianta,“ dodala druhá lékařka.

Od Ksenije Sobčakové asi nikdo v Rusku nečeká, že by ohrozila Vladimíra Putina. Mnozí v ní ale vidí nadějnou mladou političku, která by například v parlamentních volbách měla za normálních podmínek slušnou šanci.