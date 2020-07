Rusko se chystá obnovit mezinárodní lety. Spoj mezi Prahou a Moskvou by mohl fungovat od srpna

Rusko se po skoro čtyřech měsících připravuje na obnovení mezinárodních letů. Země přerušila veškeré letecké spojení v březnu kvůli pandemii koronaviru. Od středy by ale měly být některé lety znovu v provozu. Avizovala to ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová. Jakých zemí se uvolnění bude týkat, však zatím úřady oficiálně neupřesnily. Moskva 14:48 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aeroflot nabízí letenky do Česka od 1. srpna | Foto: Regis Duvignau | Zdroj: Reuters

Agentura Interfax s odvoláním na své zdroje zveřejnila seznam celkem třinácti zemí, s nimiž by Rusko mohlo v nejbližší době letecké spoje obnovit. Vedle Číny a Vietnamu mezi nimi figuruje i sedm států Evropské unie - například Německo, Nizozemsko nebo Itálie.

Česko však ve zmíněném seznamu není. Ruské aerolinky Aeroflot a její dceřiná společnost Rossija přesto nabízejí od 1. srpna obousměrné letenky mezi Prahou a Moskvou. Pokud se opravdu od 1. srpna začne znovu létat, tak Čechy, stejně jako i další cizince, nebude čekat karanténa. Budou se stále muset prokázat buď testem na koronavirus, který není starší než 3 dny, anebo potvrzením na protilátky.

Podle ruské vicepremiérky Golikovové bude ruská vláda také každé dva týdny vyhodnocovat epidemiologickou situaci v jednotlivých zemích. Hlavním kritériem bude počet nakažených - ten by neměl být vyšší než 40 na 100 000 obyvatel. Zároveň by reprodukční číslo nemělo překročit hodnotu 1.

K obnovení letů dojde podle Golikovové na principu vzájemnosti, tedy do zemí, které již povolují ruským občanům vstup - to například učinilo Chorvatsko. Ostatní země Evropské unie Rusům vstup až na výjimky nepovolují. Během pandemie byly uskutečněny pouze lety určené pro návrat cizinců do vlasti a repatriaci ruských občanů. Výjimka se vztahovala i na případ dvou ruských diplomatů vyhoštěných z České republiky.

Epidemiologická situace v Rusku se podle oficiálních dat navíc postupně lepší. Například v Moskvě se denní přírůstky pohybují okolo 700, na začátku pandemie však stoupaly i k hranici 7000. Podle dat se v Moskvě infikovalo koronavirem celkem až čtvrt milionu lidí, v celém Rusku pak 750 000. Ruské ministerstvo zdravotnictví však na konci května doporučilo změnit metodiku počítání nakažených. Pokud tedy u dotyčného testy potvrdí infekci, ale nebude mít žádné příznaky, nově už nebude součástí statistik. Ačkoli se nedá říci, jestli se nové metodika výrazně promítá do stávajících dat, dá se předpokládat, že jí příslušně úřady dodržují.