Orbán označil návštěvu u Putina za ‚mírovou misi‘. Čeká navýšení dodávek zemního plynu do Maďarska

Maďarsko počítá s tím, že se dohodne s Moskvou na zvětšení dodávek ruského zemního plynu. Při úterním zhruba pětihodinovém jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Putin po rozhovorech zdůraznil, že Moskva ve vyjádření Spojených států z ledna k ruským požadavkům postrádá adekvátní odpověď na nejdůležitější body. Rusko vnímá možný vstup Ukrajiny do NATO jako ohrožení vlastní bezpečnosti. Moskva 19:02 1. února 2022

„Vzhledem k tomu, že celá Evropa nyní prožívá energetickou, přesněji řečeno plynovou krizi, bylo velice důležité, že jsme uzavřeli dlouhodobé kontrakty. Děkujeme za to, že jsme je podepsali. Při dnešním setkání bych chtěl dosáhnout zvýšení objemu dodávek,“ řekl Orbán podle ruské agentury TASS.

Maďarsko podle Putina díky loňskému kontraktu, platnému do roku 2036, kupuje nyní ruský plyn „pětkrát laciněji, než je tržní cena v Evropě“.

Po rozhovorech Putin řekl, že Moskva postrádá v písemném vyjádření USA z ledna uspokojivou odpověď ohledně ruského požadavku, že NATO se nebude rozšiřovat, upustí od umisťování zbraňových systémů poblíž ruských hranic a navrátí se k vojenské podobě bloku z roku 1997, uvedla agentura TASS.

Šéf Kremlu si položil také otázku, co by se stalo, kdyby Ukrajina vstoupila do NATO a pokusila se získat silou zpět poloostrov Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko. „A co my bychom měli dělat? Válčit s blokem NATO?“

Dalším tématem úterních jednání Putina s Orbánem byla spolupráce během pandemie covidu-19. Ruský prezident připomněl, že Rusko dodalo Maďarsku dva miliony svých vakcín.

„Děkujeme, že díky spolupráci s Ruskem bylo 900 000 občanů Maďarska očkováno vaší vakcínou. Srdečné díky,“ řekl Orbán.

Přínos Orbánovy vlády

Maďarský premiér a ruský prezident se při setkání i jinak vzájemně ujišťovali o dobré kondici rusko-maďarských vztahů.

„Obvykle v případech, kdy naše partnery čekají volby, říkáme, že budeme spolupracovat s jakýmkoliv zvoleným vedením,“ sdělil Putin. „Ale měl bych říci, že podle výsledků vaší práce v ruském směru se hodně udělalo v zájmu maďarského lidu a v zájmu Ruska. Doufám, že taková vzájemná spolupráce bude pokračovat,“ řekl ruský prezident. Orbánova strana Fidesz bude během dubnových parlamentních voleb čelit sjednocené opozici.

„My dva máme nejdelší tradici ve vztazích Ruska a Evropské unie,“ uvedl šéf maďarské vlády a podotkl, že v posledních 13 letech se s Putinem setkal dvanáctkrát.

Orbán se vydal do Moskvy v době, kdy Západ hrozí Moskvě rozšířením sankcí v případě, že by se rozhodla k vojenské akci proti Ukrajině. Předseda maďarské vlády ale v úterý vystoupil proti perspektivě přijímání dalších postihů a řekl, že protiruské sankce se zatím více dotkly Maďarska než Ruska.

Podle maďarské tiskové agentury MTI nazval Orbán svoji návštěvu Moskvy „mírovou misí“. Doplnil, že Evropská unie je připravena na „rozumnou dohodu“ a že žádný z členských států EU si nepřeje válku.