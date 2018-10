Nezávislý ruský magazín The New Times možná zkrachuje kvůli likvidační pokutě

Šéfredaktorka magazínu Jevgenije Albacová uvedla, že pokutu v přepočtu téměř osm milionů korun nedokáže její redakce zaplatit. „Tohle je bankrot,“ uvedla.

Požadované informace prý The New Times úřadům dodávají, Albacová ale údajně nevěděla, že je to nutné každé tři měsíce.

Magazín kvůli finančním problémům přestal loni vycházet v tištěné podobě. Své příjmy čerpá z příspěvků čtenářů.

The New Times jsou podle AFP v Rusku známé už téměř 20 let svými nekompromisními články. Pokuta přišla několik dní poté, co šéfredaktorka magazínu Albacová ve vysílání liberální radiostanice Echo Moskvy udělala rozhovor s opozičním politikem Alexejem Navalým.