Bývalá prokurátorka z Haagu: Soudní rozhodnutí by Rusko mohlo brát jako formu elegantního řešení

Zprávy z Ukrajiny potvrzují násilí na civilistech. Záběry ukazují vybombardované obytné domy i nemocnice. Bude možné ruské velitele stíhat kvůli válečným zločinům? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla bývalá prokurátorka Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Anna Richterová. Praha 20:52 16. března 2022

Vy jste možnost, že by někdo byl za ruskou agresi na Ukrajině potrestaný, zařadila podle médií do kategorie zázrak. Opravdu je to tak málo pravděpodobné?

Je to málo pravděpodobné v případě prezidenta Putina v současné době, protože je hlavou státu a pořád se musí uplatňovat osobní imunity státních představitelů. A protože Ruská federace, které je státním příslušníkem, není členským státem Mezinárodního trestního soudu.

Jak důležité je v tomto směru, že Ukrajina už koncem února oficiálně podala u Mezinárodního trestního soudu v Haagu žalobu na Rusko kvůli invazi?

Musíme rozdělit, jestli máte na mysli Mezinárodní trestní soud, nebo došlo k záměně s Mezinárodním soudním dvorem. Protože Ukrajina podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru ohledně aplikace úmluvy o předcházení a trestání genocidy. Před zahájením tohoto vysílání jsme slyšeli ve zprávách, že Mezinárodní soudní dvůr již přijal předběžné opatření…

... abychom to upřesnili – zakázal Rusku pokračovat v invazi na Ukrajině, takto je to formulováno. Ukrajinský prezident to označil za vítězství s tím, že Rusko se příkazem musí řídit. Myslíte si, že to je přesný výklad?

Není to úplně přesný výklad. On by se jím měl řídit, protože rozhodnutí jsou závazná a v případě, že se nebude řídit, lze se obrátit na Radu bezpečnosti. A činnost Rady bezpečnosti je blokováno tím, že jejím stálým členem je Ruská federace, a ta bude veškerá přijímaná opatření vetovat.

Rusko má okamžitě zastavit válečné operace na Ukrajině a má k tomu donutit i všechny síly, které podporuje. Jak významné je to podle vás rozhodnutí?

Považuji to za velmi významné rozhodnutí. A možná by to Ruská federace mohla brát jako určitou formu elegantního řešení ukončení této invaze nebo jejích speciálních operací, jak tuto invazi eufemisticky nazývají. Mohli by prohlásit – ano, Mezinárodní soudní dvůr oznámil, deklaroval, že nedošlo k porušení úmluvy o předcházení a trestání genocidy, tedy my se stahujeme. Ale opravdu si nemyslím, že se to stane, jak říkám, bylo by to elegantní řešení.

