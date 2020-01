‚Efektivní manažer, ale politický outsider.‘ Kdo je muž, kterého si Putin vybral do čela ruské vlády?

Po více než sedmi letech skončil Dmitrij Medveděv ve funkci ruského premiéra. Politika loajálního prezidentu Vladimiru Putinovi nahradí šéf ruské daňové správy, který není v zahraničí nijak známý, silnou politickou pozici ale dosud neměl ani v samotném Rusku. „Je to spíš výkonný manažer než politická figura,“ říká pro iROZHLAS.cz analytik Karel Svoboda. Proč si šéf Kremlu vybral do čela vlády právě Michaila Mišustina? Analýza Moskva 16:27 16. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2015 se majitel šesti nemovitostí Mišustin umístil na 54. místě žebříčku nejlépe vydělávajících ruských státních úředníků podle časopisu Forbes. | Foto: Alexey Nikolskiy | Zdroj: Reuters

„V ruském politickém systému doteď Mišustin nehrál v podstatě žádnou roli. Nejde o někoho, kdo by byl v Rusku všeobecně známý,“ říká odborník na Rusko z Katedry ruských a východoevropských studií FSV UK Karel Svoboda o novém ruském premiérovi, kterého do funkce ve čtvrtek potvrdila Státní duma, dolní komora ruského parlamentu.

Třiapadesátiletého šéfa federální daňové správy navrhl na premiérský post prezident Vladimir Putin poté, co ve středu představil návrh ústavních změn – ty podle expertů naznačují jeho záměr připravit si novou mocenskou pozici, až mu v roce 2024 vyprší nynější mandát hlavy státu.

Z funkce premiéra poté překvapivě odstoupil Dmitrij Medveděv. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že to v souvislosti s navrženými ústavními změnami pokládá za správné. Do uvolněného křesla po Putin následně navrhl právě inženýra Michaila Mišustina.

Šéf ruské daňové správy se po Putinově boku v minulosti ukázal několikrát. Hrál s ním například hokej při každoročním slavnostním utkání celku CSKA Moskva v Soči, užší vazby ho ale s vůdcem Kremlu podle odborníků nespojují.

„Není známý tím, že by měl s Putinem nějaký extra blízký vztah. Je to tak trochu outsider, už ale pracoval s některými silovými složkami a je schopen s nimi jednat,“ popisuje odborník na Rusko. Nabízí se proto otázka, proč si šéf Kremlu vybral jako nastávajícího premiéra právě jeho.

„U Mišustina je nejdůležitější to, že jde o velice efektivního manažera. Jako šéf daňové služby zavedl některá důležitá opatření vedoucí v první řadě k digitalizaci, která výrazným způsobem omezila daňové úniky. Zároveň fungoval poměrně úspěšně v byznysu. To je podle mě důvod, proč byl do funkce jmenován právě on,“ míní odborník.

Úředník ‚šedého vzhledu‘

Inženýr a nadšený sportovec stojí po boku Putina už od února 2009, kdy si ho vybral do svého osobního týmu poradců. V dubnu 2010 se pak Mišustin stal ředitelem ruské Federální daňové služby, kdy zazářil hlavně díky digitalizaci daňového systému a online přístupu k informacím z tržeb. Kromě toho se úřad pod jeho vedením snažil do daňového systému zapojit i služby sdílené ekonomiky, jako jsou Airbnb či Uber.

Návrh jmenovat Mišustina novým ruským premiérem je tak pro mnohé překvapením, šéfa vlády podobného ražení nicméně Rusko už v minulosti mělo. „Hodně se připomíná jméno Michaila Fradkova (ruský premiér od března 2004 do září 2007 - pozn. red.), který byl také úředník ‚šedivého vzhledu‘. Nebyl spjatý s žádným politickým klanem, byl to spíš byrokrat než politik,“ popisuje Svoboda.

Tento popis sedí i na rodáka z Moskvy. Inženýr, který stál v polovině 90. let v čele neziskové organizace Mezinárodní počítačový klub, vstoupil do státní správy v roce 1998 a začal pracovat na úřadu Federální daňové služby.

Na úřednických postech se držel i v dalších letech. Od března 1999 působil v několika pozicích na ministerstvu hospodářského rozvoje, od ledna 2007 do března 2008 pak vedl Federální agenturu pro správu zvláštních hospodářských zón.

Zkušenosti má ale také z firemního sektoru, kam odešel v roce 2008 a stal se ředitelem jedné z největších investičních společností působících v Rusku, investiční společnosti UFG Asset Management.

Při pohledu na jeho životopis je zřejmé, že Mišustin je kariérním úředníkem bez politických zkušeností. Právě to by podle některých pozorovatelů mohlo být znamením, že bude v premiérském křesle plně zastávat politickou linii Kremlu. Jak loajální vůči Putinovi nakonec bude, je přitom jedna z hlavních otázek.

Loajálnost k Putinovi

„Když se oznámil Medveděvův odchod, čekalo se, jestli si Putin zvolí nějakého politika. A rozhodl se takto. Putin zjevně nebyl spokojen s tím, jak se vyvíjí ruská ekonomika. Rusko dlouhodobě stagnuje, Putin proto vyhlásil národní programy, které měly ekonomiku nastartovat. Místo toho ale hospodářství stále stagnuje, vláda není schopná to změnit a Putin to Medveděvovi dost vyčítal,“ popisuje Svoboda.

Právě zlepšení stavu ruské ekonomiky, která přešlapuje na místě, a zvýšení blahobytu tamní populace budou hlavními úkoly Mišustina ve funkci premiéra.

O svých vizích Mišustin hovořil také před poslanci Státní dumy, kterým ve čtvrtek přislíbil, že se zaměří na sociální otázky a zlepšení životních podmínek Rusů – tedy na splnění toho, co lidem ve svém středečním poselství o stavu země slíbil prezident Vladimir Putin, který se v uplynulém roce potýká s poklesem popularity.

„Putin si je vědom toho, že lidem nemůže věčně říkat, že se jejich život zlepšuje. Od Mišustina proto chce, aby nastartoval ekonomiku. Je ale otázka, co si od toho slibuje,“ říká Svoboda s tím, že Putin naráží i na další problém – značné množství přátel, kteří se snaží si na nejrůznějších státních projektech přivydělat. Zájmy ruské ekonomiky a Putinova okolí se proto střetávají.

„U Medveděva bylo velice důležité, že byl vůči Putinovi loajální. Víceméně fungoval jako hromosvod všech chyb a problémů, které v Rusku nastaly. Příkladem je i slovutná penzijní reforma, kterou Medveděv sice nevymyslel, Putin se od ní ale snažil distancovat a chtěl to na někoho hodit,“ popisuje odborník Univerzity Karlovy.

V tomto ohledu Medveděv fungoval výborně, míní Svoboda. Je proto otázka, jestli bude stejně loajální vůči šéfovi Kremlu také Mišustin.

„Pravděpodobně se to od něj očekává – pokud takovouto loajalitu nepřislíbil, zřejmě by se tam nedostal. Na druhou stranu si nejsem jistý, zda se tato bezvýhradná loajalita dá skloubit s tím, že má ruskou ekonomiku dostat na růstovou trajektorii. To jsou věci, které k sobě moc nesedí,“ míní odborník.

Pokud má Mišustin zlepšit stav ruského hospodářství, čeká ho prosazování řady nepopulárních opatření, dodává Svoboda. Bude muset řešit ale i to, že se státní projekty rozkrádají nebo že se takzvaní „silovici“ obohacují na úkor ruského státu.